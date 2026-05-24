Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài CBS hôm 23/5, Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran đang “tiến rất gần” tới một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ và Iran không đạt được tiếng nói chung, hai bên "sẽ rơi vào tình huống mà chưa quốc gia nào từng bị tấn công dữ dội như những gì Iran sắp phải đối mặt".

Dẫu vậy, giọng điệu của ông Trump trở nên kém lạc quan hơn trong cuộc trao đổi cùng nhà báo Barak Ravid của trang tin Axios. Tổng thống Mỹ thừa nhận khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” Iran nếu đàm phán thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Tôi cho rằng sẽ chỉ có một trong hai kịch bản xảy ra: hoặc tôi sẽ tung ra đòn tấn công mạnh chưa từng có nhằm vào họ, hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận có lợi", ông Trump nói.

Theo đó, ông Trump nhấn mạnh rằng ông chỉ chấp nhận một thỏa thuận bao gồm các vấn đề cốt lõi như hoạt động làm giàu uranium và số phận kho dự trữ uranium hiện có của Iran. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng những nội dung này khó có thể được giải quyết ngay trong bản ghi nhớ đang được thảo luận - văn kiện được kỳ vọng sẽ giúp chấm dứt xung đột và mở đường cho các vòng đàm phán chi tiết hơn trong tương lai.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông dự kiến sẽ họp với các cố vấn cấp cao, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và Phó Tổng thống JD Vance vào cuối ngày 23/5 để thảo luận về tiến trình đàm phán.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/5 cũng tiết lộ khả năng Iran chấp nhận một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông có thể xuất hiện ngay trong ngày hôm nay.

“Có khả năng, dù là hôm nay, ngày mai hay trong vài ngày tới, chúng ta sẽ có điều gì đó để công bố", ông Rubio phát biểu với báo giới tại New Delhi, Ấn Độ đồng thời bày tỏ hy vọng về “những tin tốt”.

“Đã có một số tiến triển, một số bước đi tích cực. Ngay cả trong lúc tôi đang nói chuyện với các bạn, các cuộc làm việc vẫn đang tiếp diễn", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại các yêu cầu cốt lõi của Washington đối với Tehran, trong đó có việc bảo đảm tự do hàng hải hoàn toàn tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược mà Mỹ hiện kiểm soát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời yêu cầu Iran bàn giao lượng uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao.

Ngoại trưởng Mỹ cũng tái khẳng định các yêu cầu mà ông Trump đặt ra đối với Tehran: “Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Eo biển phải được mở cửa tự do, không bị áp phí. Và họ cần phải bàn giao lượng uranium đã được làm giàu".

Ông Rubio nhấn mạnh rằng ưu tiên của Tổng thống Donald Trump luôn là giải quyết khủng hoảng thông qua con đường ngoại giao.

“Ưu tiên của Tổng thống Trump từ trước đến nay là xử lý những vấn đề như thế này bằng giải pháp đàm phán. Đó chính là điều chúng tôi đang nỗ lực thực hiện vào lúc này. Nhưng như tổng thống đã nói rất rõ, vấn đề này sẽ được giải quyết… bằng cách này hay cách khác", ông nói.