Tổng thống Mỹ đồng ý duy trì quân đội tại Syria nhằm tiêu diệt IS

Tại cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ trong tuần, Tổng thống Donald Trump đã đồng ý duy trì quân đội Mỹ tại Syria thêm một thời gian ngắn với mục đích tiêu diệt Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Tuy nhiên, theo một quan chức chính phủ, ông Donald Trump vẫn muốn sớm rút quân khỏi Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo một quan chức chính phủ Mỹ, Tổng thống Trump đã không thông qua một kế hoạch rút quân cụ thể tại cuộc họp ngày 3/4. Cũng theo quan chức này, Mỹ sẽ không ngay lập tức rút quân khỏi Syria nhưng Tổng thống Donald Trump cũng không ủng hộ một cam kết lâu dài ở đây.

Ông Trump muốn đảm bảo rằng các phiến quân IS bị tiêu diệt hoàn toàn và các nước khác tại khu vực cũng như Liên Hợp Quốc phải đẩy mạnh các nỗ lực và giúp bảo đảm ổn định ở Syria.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ý định của mình rút quân khỏi Syria. Tuy nhiên, các cố vấn của ông Donald Trump đã kêu gọi duy trì một lực lượng nhỏ ở Syria nhằm đảm bảo IS hoàn toàn bị tiêu diệt cũng như đề phòng Iran, đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tranh thủ củng cố ảnh hưởng tại đây.

Quân đội Mỹ hiện có 2 nghìn binh sỹ tại Syria bao gồm các lực lượng đặc nhiệm với chức năng tư vấn giúp lực lượng người Kurds và các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đánh bại IS. Theo thông tin từ quân đội Mỹ, hơn 90% lãnh thổ do IS chiếm đóng tại Syria từ năm 2014 đã được giải phóng./.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố IS đã bị đánh bại ở Syria VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm nay (4/4) cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại ở Syria song vẫn đặt ra những nguy cơ tiềm ẩn. Chiến trường Syria: Mỹ ra, Pháp vào đều ảo tưởng như nhau VOV.VN - Cả Mỹ và Pháp đều muốn tăng cường vị thế của mình tại Syria. Tuy nhiên sẽ khó có khả năng họ sẽ thành công trong tương lai gần.