Tổng thống Mỹ Trump chúc mừng đảng Dân chủ sau thất bại của đảng Cộng hòa

“Tôi xin nói thế này: Chúc mừng đảng Dân chủ. Họ đã làm rất tốt”, ông Trump chia sẻ với kênh Fox News. Ông cho biết đảng Dân chủ đã chuẩn bị cho thời điểm này từ rất lâu.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ quan điểm cho rằng kết quả này là một thất bại cá nhân đối với ông. “Tôi đâu có tên trên lá phiếu”, ông viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Theo dự báo từ các đài truyền hình Mỹ, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, chiếm lại một số ghế tại Thượng viện vốn do đảng Cộng hòa nắm giữ, đồng thời gia tăng số ghế tại Hạ viện. Kết quả này đánh dấu một bước lùi đáng kể đối với ông Trump, người trước đó đã tích cực vận động tranh cử cho nhiều ứng viên của đảng Cộng hòa.

Ông Trump đồng thời bày tỏ thiện chí hợp tác với đảng Dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài CBS News, ông Trump cho biết ông mong muốn được hợp tác với đảng Dân chủ vì lợi ích quốc gia, bất chấp sự thay đổi cục diện chính trị có thể hạn chế đáng kể chương trình nghị sự lập pháp của chính quyền ông trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

“Thông điệp của tôi là: Xin chúc mừng đảng Dân chủ, và tôi mong muốn được làm việc cùng các vị vì lợi ích của đất nước chúng ta”, ông Trump chia sẻ với CBS News.

Nhấn mạnh thiện chí hợp tác với phe đối lập, Tổng thống Mỹ khẳng định: “Tôi quen biết nhiều thành viên đảng Dân chủ; tôi nắm trong tay quyền phủ quyết tuyệt đối và tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết các vấn đề”. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ họ cũng sẽ muốn hợp tác với tôi”, đồng thời cảnh báo rằng nếu không, ông hoàn toàn có thể sử dụng quyền phủ quyết đối với các dự luật. “Nếu không, tôi sẽ phủ quyết mọi thứ, và họ chắc chắn sẽ không muốn điều đó xảy ra”. Tuy nhiên, ông Trump vẫn giữ thái độ cứng rắn khi lý giải về những thất bại của đảng Cộng hòa. Ông liên tục khẳng định rằng đảng này lẽ ra đã đạt kết quả tốt hơn nếu chính ông có tên trên lá phiếu. “Tôi cảm thấy rằng vì mình không có tên trên lá phiếu - một điều không thể thay đổi được - nên kết quả mới như vậy. Nếu tôi tham gia tranh cử, chúng ta đã giành chiến thắng rồi”, ông nói.

Giải thích về những thất bại của các ứng viên đảng Cộng hòa, ông Trump chia sẻ với đài CBS News rằng một số ứng viên không được cử tri ủng hộ, trong khi những người khác lại không nhận được sự hậu thuẫn từ ông.

“Trong một vài trường hợp, cử tri không ưa các ứng viên đó; lại có những trường hợp các ứng viên này không phải là bạn của tôi - và những người ủng hộ cốt lõi của tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vì vậy, họ đã chọn cách không bỏ phiếu”, ông Trump cho biết.