Tổng thống Mỹ Trump đã ít nhất 37 lần khen Trung Quốc xử lý Covid-19

Trong bối cảnh số ca tử vong do Covid-19 tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, trong tuần qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục công kích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ông Trump tố WHO nào là “lấy Trung Quốc làm trung tâm”, rồi “không thể đánh giá khách quan tình hình trên thực địa”, hay “không thể vạch ra sự thiếu minh bạch của Trung Quốc”.

Trích dẫn của CNN về các lần Tổng thống Trump khen ngợi Trung Quốc ứng phó với Covid-19 (ảnh chụp màn hình website CNN)

Những tuyên bố như thế này được ông Trump tung ra trong hoàn cảnh bản thân ông và chính quyền của ông đang bị săm soi về cách ứng phó của chính họ trước đại dịch Covid-19, trong đó có việc họ đã xử lý không chuẩn khi hạ thấp mối đe dọa của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và tình trạng Mỹ thiếu các xét nghiệm virus.



Những bình luận cứng rắn này khác hẳn với các tuyên bố trước đây của Tổng thống Trump về Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trước đó ông Trump đã ca ngợi ông Tập về tính minh bạch và khả năng quản lý khủng hoảng Covid-19.

Đài CNN đã xác định được ít nhất 37 trường hợp riêng rẽ mà trong đó ông Trump ca ngợi Trung Quốc kể từ tháng 1/2020, bao gồm một thí dụ gần đây là vào ngày 1/4.

Cụ thể CNN đã liệt kê được các lần khen của ông Trump như sau: 9 lần vào tháng Một, 15 lần vào tháng Hai, 12 lần vào tháng Ba, và 1 lần vào tháng Tư.

CNN đã ghi lại cụ thể các lời khen đó, được ông Trump đưa ra trong các lần trả lời phỏng vấn báo chí, phát biểu tại các sự kiện, cũng như đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Chẳng hạn hôm 7/2 trước khi lên máy bay trực thăng, ông Trump cho biết, đêm trước đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Covid-19 và ông Trump cho rằng phía Trung Quốc đã làm rất tốt, một cách chuyên nghiệp./.