Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ca ngợi thỏa thuận với Nga về việc cung cấp nhiên liệu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Trump (bìa phải) ca ngợi thỏa thuận dầu diesel mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Svetlov.

“Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ còn cung cấp dầu cho cả thế giới và đó là một điều rất tốt”, ông Trump phát biểu với các phóng viên tại căn cứ không quân Andrews trước khi lên đường tới Michigan.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, theo thỏa thuận về nhiên liệu diesel, Nga sẵn sàng cung cấp cho Mỹ bất kỳ lượng nhiên liệu diesel nào mà phía Mỹ cần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 9/10, trong đó hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ. Tổng thống Nga khẳng định rằng Moscow một lần nữa bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Mỹ cũng như thị trường toàn cầu.

Thỏa thuận dầu diesel giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin đã vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là phe Dân chủ.