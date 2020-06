Tổng thống Mỹ Trump dọa chấm dứt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng với sự tham dự của nhiều quan chức trong Nội các, Tổng thống Donald Trump đề cập nhiều vấn đề cả đối nội và đối ngoại, trong đó nổi bật là chủ đề kinh tế - thương mại.

Tổng thống Mỹ - Donald Trump. (Ảnh: AP)

Liên quan tới thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Trump cho biết: “Tôi có cái nhìn hơi khác so với 3 tháng trước. Đó là một thỏa thuận tuyệt vời. Tôi sẽ nói rằng họ mua rất nhiều thứ của chúng ta. Hòa thuận với Trung Quốc là điều tốt. Tuy nhiên, tôi không rõ liệu điều ấy có được duy trì hay không. Hy vọng tôi có thể sớm cho các bạn biết điều đó. Tôi cũng nghĩ rằng Trung Quốc muốn hòa hợp với chúng ta rất nhiều, nhưng chúng ta đã tạo dựng được một nền tảng sức mạnh to lớn. Do vậy, khi gặp bất ổn chúng ta có thể chấm dứt thỏa thuận.”

Ông Trump đồng thời bày tỏ tin tưởng nước Mỹ sẽ quay trở lại để có nền kinh tế tốt nhất trên thế giới và 2021 sẽ là một trong những năm tốt nhất mà Mỹ từng có về kinh tế. Ông chủ Nhà Trắng còn tuyên bố nền kinh tế Trung Quốc sẽ không thể bắt kịp Mỹ./.