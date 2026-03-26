Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ về “món quà” từ Iran

Thứ Năm, 23:29, 26/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng "món quà" từ các nhà đàm phán Iran chính là việc họ cho phép ít nhất 8 tàu ​​chở dầu đi qua eo biển Hormuz hồi đầu tuần này.

Tại cuộc họp Nội các ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc các tàu đi qua eo biển Hormuz là một dấu hiệu cho thấy các nhà đàm phán của Iran đang chứng minh rằng họ thực sự nghiêm túc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo ông Trump, các tàu này mang cờ Pakistan. Tổng thống Mỹ trước đó cũng chính là người đầu tiên úp mở về “món quà” từ Iran trong một phát biểu hôm 24/3.

"Tôi nói: 'Chà, tôi đoán chúng ta đang giao dịch với đúng người rồi'", ông Trump cho biết.

Cũng trong cuộc họp Nội các, Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng Mỹ vẫn có kế hoạch cho cuộc chiến ở Iran kéo dài chỉ từ 4-6 tuần, khẳng định Washington đã "vượt xa kế hoạch" trong cuộc xung đột.

"Chúng tôi ước tính sẽ mất khoảng 4 đến 6 tuần để hoàn thành nhiệm vụ, và chúng tôi đang đi trước kế hoạch rất nhiều. Nếu nhìn vào những gì chúng tôi đã làm thì rõ ràng chúng tôi đang vượt xa mục tiêu", ông Trump nhấn mạnh.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Iran cho phép tàu thuyền "5 nước thân thiện" lưu thông qua eo biển Hormuz an toàn
VOV.VN - Ấn Độ là một trong số 5 “quốc gia thân thiện” được phía Iran xác nhận tàu thuyền có thể đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột khu vực gia tăng.

Lý do khiến Mỹ khó mở lại eo biển Hormuz
VOV.VN - Hàng trăm tàu dầu mắc kẹt tại eo biển Hormuz khi Iran siết chặt kiểm soát trong khi Mỹ tuyên bố sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, các yếu tố địa lý, quân sự và rủi ro an ninh khiến nhiệm vụ này trở nên đặc biệt khó khăn.

Iran đòi quyền chủ quyền với eo biển Hormuz
VOV.VN - Trong khi Mỹ thúc đẩy một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột thì Iran liên tiếp bác bỏ và đưa ra các yêu cầu riêng, khiến triển vọng đạt thỏa thuận ngày càng xa vời.

Hồ sơ