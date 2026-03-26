Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ về “món quà” từ Iran

Tại cuộc họp Nội các ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc các tàu đi qua eo biển Hormuz là một dấu hiệu cho thấy các nhà đàm phán của Iran đang chứng minh rằng họ thực sự nghiêm túc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo ông Trump, các tàu này mang cờ Pakistan. Tổng thống Mỹ trước đó cũng chính là người đầu tiên úp mở về “món quà” từ Iran trong một phát biểu hôm 24/3.

"Tôi nói: 'Chà, tôi đoán chúng ta đang giao dịch với đúng người rồi'", ông Trump cho biết.

Cũng trong cuộc họp Nội các, Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng Mỹ vẫn có kế hoạch cho cuộc chiến ở Iran kéo dài chỉ từ 4-6 tuần, khẳng định Washington đã "vượt xa kế hoạch" trong cuộc xung đột.

"Chúng tôi ước tính sẽ mất khoảng 4 đến 6 tuần để hoàn thành nhiệm vụ, và chúng tôi đang đi trước kế hoạch rất nhiều. Nếu nhìn vào những gì chúng tôi đã làm thì rõ ràng chúng tôi đang vượt xa mục tiêu", ông Trump nhấn mạnh.