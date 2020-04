Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ngừng cấp ngân sách cho WHO

Trong cuộc họp báo hàng ngày của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ông Trump cũng dành phần lớn thời gian chỉ trích tổ chức này trong việc đối phó với Covid-19 trước khi đại dịch bùng phát trên toàn thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đồng thời chỉ trích tổ chức này trong việc xử lý Covid-19. Ảnh: REUTERS

Ông Donald Trump nói: “Ngày hôm nay tôi đã chỉ thị cho chính quyền của mình ngừng cấp ngân sách cho WHO trong khi tiến hành điều tra vai trò của tổ chức này trong việc che giấu thông tin và không quản lý được sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2. Mỹ cấp kinh phí cho WHO khoảng từ 400 triệu đô la tới 500 triệu đô la mỗi năm trong khi Trung Quốc chỉ đóng góp 40 triệu đô la. Là nước bảo trợ chính cho WHO, Mỹ có nghĩa vụ buộc tổ chức này chịu trách nhiệm về một trong những quyết định nguy hiểm và tốn kém của mình, đó là việc phản đối các giới hạn đi lại đối với Trung Quốc và những quốc gia khác. WHO đã phản đối mọi quyết định của Mỹ”.



Tổng thống Trump chỉ trích việc WHO phản đối áp dụng giới hạn đi lại với Trung Quốc và cho rằng quyết định này đã khiến đại dịch lan rộng và nhiều người tử vong.

Theo ông Trump, Mỹ luôn là nước đóng góp tài chính nhiều nhất cho WHO kể từ khi thành lập năm 1948, tuy nhiên tổ chức này đã không thu thập và chia sẻ thông tin một cách minh bạch và kịp thời.

Ông Trump cáo buộc WHO không điều tra thông tin về việc SARS-CoV-2 có thể lây từ người sang người cũng như các nguồn thông tin từ Vũ Hán, Trung Quốc, trong khi những thông tin này khác với những gì mà giới chức Trung Quốc thông báo.

Ông Trump cũng chỉ trích việc WHO thiên vị Trung Quốc và việc tổ chức này chậm công bố thông tin và xử lý dịch bệnh đã khiến đại dịch lan rộng và gây thiệt hại lớn về kinh tế./.