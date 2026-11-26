Theo tuyên bố chung, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO diễn ra tốt đẹp, với các nội dung thảo luận chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte gặp song phương bên lề Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 7/2026 (Ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nga tránh mọi hành động, dù cố ý hay vô tình, có thể làm leo thang xung đột, đồng thời đề cập đến sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine bằng biện pháp hòa bình trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến hợp tác trong khuôn khổ NATO, Tổng thống Trump và ông Mark Rutte nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng đầu tư vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, cả tại Mỹ và các quốc gia thành viên NATO.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine, sau cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến hồi tuần trước. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu cũng đang thúc đẩy việc tham gia sâu hơn vào tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt.

Trước cuộc gặp, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Tổng thống Trump đang thăm dò mức độ sẵn sàng của Nga đối với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Rutte nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga, đồng thời bảo đảm Ukraine có đủ năng lực tự vệ trong thời gian các nỗ lực ngoại giao được triển khai.

Tổng Thư ký NATO cũng đánh giá cao những nỗ lực của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trong việc thúc đẩy đàm phán, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn lâu dài nào cũng cần đi kèm với các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã đề cập đến khả năng cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình Điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể, song điều này không đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

Mặc dù cuộc chiến với Iran là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại cuộc gặp, tuyên bố chung không đề cập chi tiết đến các biện pháp cụ thể nhằm giải quyết cuộc chiến này, cũng như vai trò của NATO trong các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông.