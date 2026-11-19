Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, Kiev đã tiến hành cuộc tấn công thứ ba trong vòng một tuần nhằm vào cây cầu Crimea. Vụ việc xảy ra ngay trước thềm cuộc hội đàm ba bên giữa Tổng thống Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/11, bên lề Thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Putin cho biết đã thảo luận với Hội đồng An ninh Nga về khả năng tạm dừng các cuộc tấn công trên biển và nhằm vào các cơ sở năng lượng. Ông nói đã đề nghị các bên tiếp tục cân nhắc vấn đề này, với hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận.

“Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea, sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào. Chúng tôi sẽ đáp trả những cuộc tấn công này. Và tôi muốn mọi người biết rằng, theo tôi, phản ứng của chúng tôi sẽ gây tổn thất lớn hơn nhiều so với những gì chính quyền Kiev đã gây ra đối với cây cầu”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga khẳng định cây cầu Crimea chỉ phục vụ mục đích dân sự, không được sử dụng để vận chuyển trang thiết bị quân sự như cáo buộc của Kiev, cũng như không phục vụ vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ.

Ông Putin cho biết Nga sẽ tiến hành khôi phục cây cầu, đồng thời thừa nhận phần đường bộ của công trình đã bị hư hại nghiêm trọng.