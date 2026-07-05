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Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine và các vấn đề quốc tế

Chủ Nhật, 11:34, 05/07/2026
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VOV.VN - Hôm 5/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo sáng kiến từ phía Mỹ và tập trung trao đổi về xung đột tại Ukraine, tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran và nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại trong thời gian tới.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc điện đàm giữa các tổng thống Nga và Mỹ được đánh giá là diễn ra trong không khí "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng". Hai bên đã tập trung trao đổi về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong các ngày 7-8/7.

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Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump trong một lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: Nytimes.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine cùng các nước châu Âu đang đặt cược vào việc kéo dài, thậm chí làm leo thang xung đột, trong đó có những hành động mà Nga cáo buộc là khủng bố. Nhà lãnh đạo Nga trao đổi những những đánh giá của Nga về diễn biến thực tế trên chiến trường và khẳng định các lực lượng Nga sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực phòng thủ của quân đội Ukraine tại Donbass.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực nhằm sớm chấm dứt giao tranh và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ quan điểm rằng việc sớm kết thúc xung đột sẽ tạo điều kiện khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ. Bên cạnh đó, các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục các nỗ lực trung gian và sẵn sàng đến Nga vào thời điểm thích hợp.

Trao đổi về tình hình Trung Đông tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran và góp phần ổn định tình hình khu vực. Phía Nga hy vọng Mỹ và Iran sẽ đạt được những giải pháp lâu dài, đáp ứng lợi ích của cả hai bên đối với các vấn đề còn tồn đọng.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã cảm ơn Nga về lập trường "cân bằng" cũng như các đề xuất mang tính xây dựng liên quan đến vấn đề này.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, coi việc chuẩn bị phóng tổ lái Nga - Mỹ lên Trạm Vũ trụ quốc tế từ sân bay vũ trụ Baikonur là một biểu tượng tích cực của hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì các kênh liên lạc, mở rộng trao đổi về các vấn đề an ninh, chính trị và kinh tế, đồng thời sẽ sớm có thêm một cuộc điện đàm trong thời gian tới.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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