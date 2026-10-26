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Tổng thống Nga Putin lên tiếng về làn sóng biểu tình lớn ở châu Âu

Thứ Hai, 07:23, 26/10/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cho rằng làn sóng biểu tình gần đây tại Tây Âu là hệ quả từ điều mà ông gọi là những sai lầm của Liên minh châu Âu (EU). Ông nói thêm rằng các quốc gia châu Âu đang chật vật trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng di cư.

Ông Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin: “Người châu Âu đang tự phá bỏ các truyền thống của chính mình, vì vậy, họ càng không thể truyền tải những giá trị đó cho người di cư”.

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Làn sóng biểu tình bạo động ở Pháp. Ảnh: AP.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn lại tiếp diễn tại nhiều nước EU vào cuối tuần qua. Những người biểu tình - được cho là phẫn nộ trước chi phí sinh hoạt tăng vọt và các chính sách yếu kém của chính phủ - đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại nhiều thành phố. Làn sóng bất ổn nhắm vào chính phủ này phần lớn bắt nguồn từ các cuộc biểu tình tại Pháp - vốn khởi phát từ tháng 9 rồi lan rộng sang các quốc gia khác.

Tổng thống Nga Putin nhận định rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu không dám chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn. Ông nói, hay vì phân tích tình hình và tìm ra nguyên nhân gốc rễ, họ lại chọn cách đổ lỗi cho các quốc gia khác, trước đây là Mỹ và giờ là Nga.

“Họ nhanh chóng quay lại với những cáo buộc quen thuộc nhắm vào Nga. Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe điều này là sự ngạc nhiên, bởi việc cho rằng chúng tôi kích động các cuộc biểu tình quy mô lớn tại những thành phố lớn ở châu Âu là hoàn toàn vô lý”, Tổng thống Nga nói. Ông cho rằng điều này phản ánh sự yếu kém của các nhà lãnh đạo khi không thể giải quyết được vấn đề.

Theo ông Putin, châu Âu thiếu nguồn lực để hòa nhập tất cả người di cư và chính điều đó đã dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay.

Pháp vẫn là tâm điểm của các cuộc biểu tình. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, ít nhất 410.000 người đã xuống đường trên khắp cả nước vào hôm 24/10, trong đó có khoảng 110.000 người tại Paris.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra trên khắp Italy, tiếp nối làn sóng bạo lực vào cuối tuần trước tại các thành phố như Rome, Naples và Bologna. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích.

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Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
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