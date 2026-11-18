Theo thông báo của Điện Kremlin, ngày 18/11, Tổng thống Vladimir Putin sẽ phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Ngày 19/11, ông sẽ tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, trình bày những ưu tiên của Nga trong hợp tác thương mại và kinh tế tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tổng thống Vladimir Putin tại sân bay. Ảnh : Điện Kremlin

Điện Kremlin cũng xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Vladimir Putin với lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết các bên đã thống nhất một số nội dung trong chương trình nghị sự, đồng thời không loại trừ khả năng trao đổi cởi mở về các vấn đề quốc tế. Điện Kremlin đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa và tính biểu tượng đặc biệt, kỳ vọng cuộc thảo luận sẽ tác động tích cực đến tình hình quốc tế.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin dự kiến hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên sẽ trao đổi về triển vọng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, tương tác chiến lược, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Ukraine. Ông Putin cũng dự kiến thông tin với nhà lãnh đạo Trung Quốc về những tiếp xúc gần đây giữa Nga và Mỹ, bao gồm kết quả cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi.

Tổng thống Putin bắt tay lãnh đạo Trung Quốc. Ảnh : Điện Kremlin

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nga cũng dự kiến có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Khả năng ông Putin gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng được Điện Kremlin đề cập nếu ông Kim tham dự hội nghị.

Nghi lễ tiếp đón Tổng thống Nga của Trung Quốc. Ảnh : Điện Kremlin

Ngoài các hoạt động hội nghị, Tổng thống Nga dự kiến thăm Đại học Liên hợp được thành lập trên cơ sở Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov và Học viện Công nghệ Bắc Kinh, đồng thời có bài phát biểu trước sinh viên và giảng viên nhà trường.