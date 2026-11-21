Ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc), ngày 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô Dushanbe, thực hiện chuyến thăm Tajikistan và hội đàm với người đồng cấp Emomali Rahmon.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược và đồng minh Nga - Tajikistan, cùng các vấn đề quốc tế và khu vực.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại song phương năm 2025 tăng hơn 25%, trong khi 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng gần 19%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon (Ảnh: TASS)

Nga hiện có hơn 70 chủ thể liên bang hợp tác với các địa phương của Tajikistan. Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao sự quan tâm của Tổng thống Tajikistan đối với việc phát triển tiếng Nga tại quốc gia Trung Á này.

Đáng chú ý, hai bên dành sự quan tâm cho các vấn đề an ninh khu vực và hoạt động của căn cứ quân sự số 201 của Nga tại Tajikistan. Tổng thống Putin cho biết cuộc trao đổi về nội dung này sẽ được tiến hành riêng, ngoài khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Về phần mình, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon khẳng định Nga là đối tác chiến lược và đồng minh tin cậy của Tajikistan, đồng thời đánh giá cao sự phát triển hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa và an ninh. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Tajikistan trong chính sách của Nga tại Trung Á, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, quân sự và bảo đảm an ninh khu vực.