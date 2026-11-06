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Tổng thống Paraguay từ chức, đối mặt điều tra hình sự sau cú sập ngân hàng

Thứ Sáu, 06:11, 06/11/2026
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VOV.VN - Các công tố viên Paraguay thông báo Tổng thống Santiago Peña đang đối mặt với cuộc điều tra hình sự liên quan đến sự sụp đổ của một ngân hàng số lớn.

Thông tin được công bố ngay sau khi ông Peña tuyên bố từ chức và bị Hạ viện Paraguay luận tội hôm 5/11.

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Tổng thống Paragoay Santiago Peña. Ảnh: AP

Cuộc khủng hoảng tại Ngân hàng Ueno đã khiến Đảng Colorado, lực lượng cầm quyền lâu năm tại Paraguay, quay lưng với ông Peña. Đây là bước ngoặt bất ngờ đối với cựu chuyên gia kinh tế từng làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trước đó, ông nhận được sự ủng hộ của nhiều chính trị gia quyền lực nhất đất nước và chỉ vài tuần trước còn được tiếp đón tại Washington với tư cách đồng minh quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chỉ vài phút sau tuyên bố từ chức của ông Peña, Hạ viện Paraguay đã bỏ phiếu với tỷ lệ 78-0 thông qua việc luận tội Tổng thống, đồng thời chuyển các cáo buộc lên Thượng viện. Các lãnh đạo Quốc hội dự kiến tiếp tục bỏ phiếu vào ngày 6/11 về việc chấp thuận đơn từ chức của ông. Nếu được thông qua, Phó Tổng thống Pedro Alliana có thể tuyên thệ nhậm chức mà không cần chờ phiên xét xử luận tội tại Thượng viện.

Các thượng nghị sĩ đối lập vẫn kiên quyết yêu cầu cách chức ông Peña. Họ cho rằng nếu Tổng thống được phép từ chức, ông vẫn có thể giữ tư cách thượng nghị sĩ trọn đời cùng các đặc quyền pháp lý, qua đó có khả năng cản trở việc truy tố nếu Tổng chưởng lý Paraguay Emiliano Rolón Fernández quyết định khởi tố hình sự.

Văn phòng công tố cho biết , ông Rolón đã chỉ đạo mở ba cuộc điều tra hình sự liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ngân hàng Ueno. Các cuộc điều tra bao gồm những cáo buộc nhằm vào ông Peña cùng một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức chính phủ.

Nội dung điều tra tập trung vào hoạt động giám sát ngân hàng của các cơ quan chức năng, cách thức xử lý khi Ngân hàng Ueno sụp đổ và việc phân bổ nguồn vốn công cho tổ chức tài chính này.

Trong video đăng tải trên nền tảng X, ông Peña cho biết quyết định từ chức được đưa ra vì lợi ích của “sự ổn định đất nước, hòa bình xã hội và sự cần thiết phải bảo vệ các thể chế dân chủ”.

Đáng chú ý, ngay cả cố vấn của ông Peña, lãnh đạo Đảng Colorado kiêm cựu Tổng thống Horacio Cartes, cũng ủng hộ việc luận tội. Ông Cartes tuyên bố đảng này sẽ không dung túng cho “hành vi chiếm đoạt công quỹ, tài sản tư nhân và tiền của những người hưởng lương hưu”.

Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ từng áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Cartes liên quan đến các cáo buộc hối lộ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt này vào năm 2025.

Ông Peña, người từng sở hữu cổ phần trong một công ty có liên hệ với Ngân hàng Ueno cho đến năm 2025, đã bày tỏ sự hối tiếc về những gì xảy ra. Tuy nhiên, ông không nhận trách nhiệm cá nhân đối với cuộc khủng hoảng khiến hàng triệu người gửi tiền, người nghỉ hưu và người lao động gặp khó khăn trong việc lấy lại tiền tiết kiệm bị phong tỏa và các khoản lương chưa được thanh toán.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người nếu có lúc nào đó tôi khiến họ thất vọng. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội niềm tin mà họ đã đặt vào tôi”, ông Peña nói. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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