Tổng thống Pháp kêu gọi Mỹ từ bỏ chủ nghĩa dân tộc

Nhà lãnh đạo Pháp cũng khẳng định trước các nhà lập pháp Mỹ rằng cần chia sẻ trách nhiệm trong việc giải quyết những thách thức an ninh và kinh tế hiện đại.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Pháp ngày 25/4 khẳng định: “Điều này đòi hỏi - hơn bao giờ hết - sự tham gia của Mỹ khi mà vai trò của Mỹ là mang tính quyết định để tạo ra cũng như bảo vệ thế giới tự do ngày nay. Mỹ là bên đã phát minh ra chủ nghĩa đa phương và cũng sẽ là bên giúp bảo vệ và đổi mới nó”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Ảnh: Sky News

Cũng nhân dịp này, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh tới tự do thương mại và vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Macron khẳng định thế giới cần một nền thương mại công bằng và tự do, đồng thời cho rằng một cuộc chiến thương mại giữa các đồng minh sẽ "không phù hợp với sứ mệnh, lịch sử và những cam kết" của các nước đối với an ninh toàn cầu. Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp cho rằng với việc làm ô nhiễm biển, phát thải khí CO2 và phá hủy hệ sinh thái, con người đang “giết chết” Trái Đất.

Tổng thống Pháp Macron có chuyến thăm Mỹ kéo dài 3 ngày, từ 23-25/4. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Pháp hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuy nhiên, dường như kỳ vọng giải quyết những khác biệt về thỏa thuận hạt nhân Iran giữa Pháp và Mỹ của Tổng thống Emmanuel Macron chưa thể mang lại nhiều kết quả khả quan sau cuộc gặp với ông chủ Nhà Trắng./.

