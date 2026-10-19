Tổng thống Pháp kêu gọi người dân bình tĩnh sau hai ngày bạo loạn tồi tệ

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự phẫn nộ trước những hình ảnh bạo lực.

“Khi nhìn những hình ảnh này, tất cả chúng ta đều tự hỏi: Họ đã nghĩ gì? Tại sao người Pháp lại có thể làm những điều như vậy với nước Pháp?”, ông Macron nói, đồng thời nhấn mạnh không có lý do nào có thể biện minh hay bào chữa cho những hành động phá hoại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp khẩn cấp liên bộ để xử lý cuộc biểu tình, bạo loạn trong cả nước trong ngày 18/10 (Ảnh: Reuters)

“Đêm nay, tất cả chúng ta đều cảm thấy tức giận và xấu hổ”, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố.

Trong hai ngày 17 và 18 tháng 10, biểu tình biến thành bạo loạn trên khắp nước Pháp, khiến hơn 2.400 người bị bắt giữ, hàng trăm cửa hàng bị phá hoại hoặc cướp bóc, trong bối cảnh làn sóng phản đối giá cả leo thang và chất lượng dịch vụ công suy giảm lan rộng trên cả nước.

Các vụ đụng độ xảy ra tại thủ đô Paris và thành phố Marseille tiếp diễn trong ngày 18/10. Cảnh sát chống bạo động được triển khai để ngăn chặn các nhóm biểu tình tìm cách đột nhập, cướp phá cửa hàng. Trong làn sóng bạo lực trên đường phố, một tòa thị chính bị phóng hỏa, nhiều cửa hàng bị cướp phá, các tòa nhà bị vẽ bậy, trong khi những nhóm quá khích đụng độ với cảnh sát.

Ông Macron thừa nhận những người biểu tình ôn hòa có những bất bình chính đáng, đồng thời cảnh báo không nên đánh đồng họ với các nhóm tìm cách gây hỗn loạn và phá hoại. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp như yêu cầu của một số chính trị gia cánh hữu.

Thay vào đó, ông cho biết chính phủ sẽ hành động để trao quyền cho các tỉnh trưởng cấm biểu tình khi cần thiết nhằm bảo vệ các công trình công cộng và hoạt động kinh doanh tại địa phương. Chính phủ Pháp quy trách nhiệm cho các nhóm cực tả và những đối tượng phạm tội mà họ cho là đã kích động tình trạng cướp phá.

Các đảng phái chính trị kêu gọi kiềm chế

Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen, một trong những ứng cử viên nổi bật trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm tới, cũng kêu gọi bình tĩnh. Bà cảnh báo nước Pháp không thể chấp nhận việc hình ảnh các thành phố bị tàn phá, xúc phạm và cướp phá trở thành điều bình thường.

“Bạo lực không phải là một quan điểm. Phá hoại không phải là một hình thức biểu đạt. Hỗn loạn không thể là một dự án cho nước Pháp”, bà Le Pen tuyên bố trong thông điệp video.

Trong khi đó, Jean-Luc Mélenchon, ứng cử viên tổng thống thuộc đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất, cho rằng Tổng thống Macron cần trả lời những yêu cầu của học sinh trung học đang tham gia biểu tình.

Làn sóng bất ổn diễn ra trong bối cảnh người dân ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt và chất lượng dịch vụ công. Những thiệt hại đối với cửa hàng, công trình công cộng và cơ sở hạ tầng đang tạo thêm sức ép lên chính phủ Pháp, trong khi giới chức phải đồng thời giải quyết các nguyên nhân bất mãn xã hội và khôi phục trật tự.