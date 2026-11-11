Tổng thống Pháp Macron kêu gọi bảo vệ trẻ em trước rủi ro của AI

Được khởi xướng từ năm 2018 nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tìm kiếm các giải pháp tập thể cho các thách thức toàn cầu, diễn đàn năm nay đặt trọng tâm đặc biệt vào các vấn đề phát triển bền vững, an ninh lương thực, ứng phó với bất bình đẳng và đặc biệt là tương lai của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Tổng thống Pháp cảnh báo xã hội không thể biến môi trường công nghệ thành một khu rừng rậm buông lỏng rồi đẩy thế hệ trẻ vào đó. Ảnh: X

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì một phiên họp trực tuyến chuyên biệt về an toàn trí tuệ nhân tạo và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Trẻ em, khẳng định trẻ em và an toàn số là các ưu tiên ngoại giao cốt lõi của nước Pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh đầu tư cho thế hệ tương lai là một ưu tiên chiến lược mang lại hiệu quả to lớn: “Làm cho trẻ em trở thành ưu tiên không chỉ là một bổn phận đạo đức, mà còn là một khoản đầu tư xác đáng. Nhiều chuyên gia đã đưa ra số liệu cho thấy khi đầu tư 1 euro vào tuổi thơ, lợi nhuận mang lại là 7 euro, và cái giá của việc không đầu tư vào con em chúng ta là vô cùng khổng lồ”.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng chỉ rõ ưu tiên cấp bách trước hết là hoạt động nhân đạo tại các vùng chiến sự khốc liệt, đặc biệt là tình cảnh không thể chịu đựng nổi của trẻ em tại Dải Gaza và Sudan, bên cạnh các điểm nóng xung đột khác. Theo ông Macron, việc mở lại các hành lang cứu trợ, bảo đảm khả năng tiếp cận nhân đạo và bảo vệ an toàn cho trẻ em chính là ưu tiên nền tảng của cộng đồng quốc tế.

Cùng với đó, Tổng thống Pháp nêu bật các thành tựu y tế từ liên minh Gavi giúp ngăn ngừa 23 triệu ca tử vong trẻ em, quỹ phòng chống HIV, quỹ Muskoka giảm 16% tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi tại Tây và Trung Phi, sáng kiến bữa ăn học đường tiếp cận 466 triệu trẻ em, cùng những nỗ lực phối hợp với UNICEF, UNESCO và Tổ chức Đối tác Toàn cầu về Giáo dục để hỗ trợ trẻ em gái tại các nước nghèo. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay đang xây dựng đời sống cảm xúc và thế giới quan thông qua các chatbot AI mà thiếu đi sự kiểm soát an toàn từ người lớn.

Tổng thống Pháp cảnh báo xã hội không thể biến môi trường công nghệ thành một khu rừng rậm buông lỏng rồi đẩy thế hệ trẻ vào đó. Ảnh: X

“Chúng ta đã để những công cụ này trong tầm tay của con em mình mà không hề tự hỏi lấy một giây ngay từ đầu rằng điều đó tốt hay xấu đối với chúng. Không một ai trong chúng ta nghĩ đến việc sẽ đưa cho con mình một món đồ chơi mà chưa từng được kiểm nghiệm an toàn. Chúng ta thậm chí đã xây dựng ở các quốc gia những quy tắc khổng lồ để kiểm định các món đồ chơi đó. Thế nhưng khi bước vào thế giới số, chúng ta lại không hề kiểm tra gì cả, không tự hỏi nó tốt hay xấu, mà trao thẳng vào tay các em. Hậu quả đối với sức khỏe tâm thần hiện đã được chứng minh rõ ràng”, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp cảnh báo xã hội không thể biến môi trường công nghệ thành một khu rừng rậm buông lỏng rồi đẩy thế hệ trẻ vào đó. Ông Macron khẳng định Pháp và Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát bằng các quy định nghiêm ngặt như cấm màn hình dưới 6 tuổi, cấm điện thoại di động đến hết cấp trung học cơ sở, triển khai đạo luật Kids Act để bảo vệ trẻ dưới 13 tuổi trước mạng xã hội, đồng thời thúc đẩy ký kết Hiến chương về trí tuệ nhân tạo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ủy ban chuyên gia độc lập đã trao tận tay Tổng thống Macron bản báo cáo mang tựa đề “Bảo vệ mà không ngăn cản: Những điểm dễ bị tổn thương của chúng ta trong kỷ nguyên AI tạo sinh”, tạo cơ sở khoa học và pháp lý vững chắc nhằm xây dựng môi trường công nghệ nhân văn, an toàn cho các thế hệ tương lai.