English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Pháp Macron kêu gọi bảo vệ trẻ em trước rủi ro của AI

Thứ Tư, 11:25, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn ra trong hai ngày 9 và 10/11, Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ 9 được tổ chức tại Cung điện Chaillot ở thủ đô Paris đã quy tụ hơn 350 nhà lãnh đạo, đại diện các tổ chức quốc tế và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới với khoảng 80 phiên thảo luận dưới chủ đề bao trùm “Từ chủ quyền đến hợp tác”.

 

Được khởi xướng từ năm 2018 nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tìm kiếm các giải pháp tập thể cho các thách thức toàn cầu, diễn đàn năm nay đặt trọng tâm đặc biệt vào các vấn đề phát triển bền vững, an ninh lương thực, ứng phó với bất bình đẳng và đặc biệt là tương lai của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên công nghệ mới.

tong thong phap macron keu goi bao ve tre em truoc rui ro cua ai hinh anh 1
Tổng thống Pháp cảnh báo xã hội không thể biến môi trường công nghệ thành một khu rừng rậm buông lỏng rồi đẩy thế hệ trẻ vào đó. Ảnh: X

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì một phiên họp trực tuyến chuyên biệt về an toàn trí tuệ nhân tạo và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Trẻ em, khẳng định trẻ em và an toàn số là các ưu tiên ngoại giao cốt lõi của nước Pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh đầu tư cho thế hệ tương lai là một ưu tiên chiến lược mang lại hiệu quả to lớn: “Làm cho trẻ em trở thành ưu tiên không chỉ là một bổn phận đạo đức, mà còn là một khoản đầu tư xác đáng. Nhiều chuyên gia đã đưa ra số liệu cho thấy khi đầu tư 1 euro vào tuổi thơ, lợi nhuận mang lại là 7 euro, và cái giá của việc không đầu tư vào con em chúng ta là vô cùng khổng lồ”.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng chỉ rõ ưu tiên cấp bách trước hết là hoạt động nhân đạo tại các vùng chiến sự khốc liệt, đặc biệt là tình cảnh không thể chịu đựng nổi của trẻ em tại Dải Gaza và Sudan, bên cạnh các điểm nóng xung đột khác. Theo ông Macron, việc mở lại các hành lang cứu trợ, bảo đảm khả năng tiếp cận nhân đạo và bảo vệ an toàn cho trẻ em chính là ưu tiên nền tảng của cộng đồng quốc tế.

Cùng với đó, Tổng thống Pháp nêu bật các thành tựu y tế từ liên minh Gavi giúp ngăn ngừa 23 triệu ca tử vong trẻ em, quỹ phòng chống HIV, quỹ Muskoka giảm 16% tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi tại Tây và Trung Phi, sáng kiến bữa ăn học đường tiếp cận 466 triệu trẻ em, cùng những nỗ lực phối hợp với UNICEF, UNESCO và Tổ chức Đối tác Toàn cầu về Giáo dục để hỗ trợ trẻ em gái tại các nước nghèo. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay đang xây dựng đời sống cảm xúc và thế giới quan thông qua các chatbot AI mà thiếu đi sự kiểm soát an toàn từ người lớn.

tong thong phap macron keu goi bao ve tre em truoc rui ro cua ai hinh anh 2
Tổng thống Pháp cảnh báo xã hội không thể biến môi trường công nghệ thành một khu rừng rậm buông lỏng rồi đẩy thế hệ trẻ vào đó. Ảnh: X

“Chúng ta đã để những công cụ này trong tầm tay của con em mình mà không hề tự hỏi lấy một giây ngay từ đầu rằng điều đó tốt hay xấu đối với chúng. Không một ai trong chúng ta nghĩ đến việc sẽ đưa cho con mình một món đồ chơi mà chưa từng được kiểm nghiệm an toàn. Chúng ta thậm chí đã xây dựng ở các quốc gia những quy tắc khổng lồ để kiểm định các món đồ chơi đó. Thế nhưng khi bước vào thế giới số, chúng ta lại không hề kiểm tra gì cả, không tự hỏi nó tốt hay xấu, mà trao thẳng vào tay các em. Hậu quả đối với sức khỏe tâm thần hiện đã được chứng minh rõ ràng”, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp cảnh báo xã hội không thể biến môi trường công nghệ thành một khu rừng rậm buông lỏng rồi đẩy thế hệ trẻ vào đó. Ông Macron khẳng định Pháp và Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát bằng các quy định nghiêm ngặt như cấm màn hình dưới 6 tuổi, cấm điện thoại di động đến hết cấp trung học cơ sở, triển khai đạo luật Kids Act để bảo vệ trẻ dưới 13 tuổi trước mạng xã hội, đồng thời thúc đẩy ký kết Hiến chương về trí tuệ nhân tạo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ủy ban chuyên gia độc lập đã trao tận tay Tổng thống Macron bản báo cáo mang tựa đề “Bảo vệ mà không ngăn cản: Những điểm dễ bị tổn thương của chúng ta trong kỷ nguyên AI tạo sinh”, tạo cơ sở khoa học và pháp lý vững chắc nhằm xây dựng môi trường công nghệ nhân văn, an toàn cho các thế hệ tương lai.

macron-unga.jpg

Bảo vệ trẻ em trước AI làm “nóng” UNGA 81

VOV.VN - Tại Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đang diễn ra ở New York, Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới đã dành riêng một phiên thảo luận về bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo AI.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội
Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Hội đồng Tối cao về Điều tiết Truyền thông (SCMR) và Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA) của Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính.

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Hội đồng Tối cao về Điều tiết Truyền thông (SCMR) và Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA) của Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính.

Malaysia cảnh báo rủi ro trẻ em kết bạn với AI
Malaysia cảnh báo rủi ro trẻ em kết bạn với AI

VOV.VN - Bộ trưởng Truyền thông Malaysia, Datuk Seri Fahmi Fadzil hôm 8/8 khuyến nghị các bậc phụ huynh cần thận trọng khi con cái sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như bạn trò chuyện hoặc bạn bè, nhấn mạnh AI không phải là con người và không nên được xem là “bạn trai” hay “bạn gái”.

Malaysia cảnh báo rủi ro trẻ em kết bạn với AI

Malaysia cảnh báo rủi ro trẻ em kết bạn với AI

VOV.VN - Bộ trưởng Truyền thông Malaysia, Datuk Seri Fahmi Fadzil hôm 8/8 khuyến nghị các bậc phụ huynh cần thận trọng khi con cái sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như bạn trò chuyện hoặc bạn bè, nhấn mạnh AI không phải là con người và không nên được xem là “bạn trai” hay “bạn gái”.

Indonesia dạy trẻ em tư duy phản biện để không bị phụ thuộc AI
Indonesia dạy trẻ em tư duy phản biện để không bị phụ thuộc AI

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý học lâm sàng Indonesia, Tiến sỹ Adityana Kasadravati Putranto khuyến khích các bậc cha mẹ dạy con cái các quy trình tư duy phản biện, để trẻ em không quen dựa vào kết quả tức thời từ công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI). 

Indonesia dạy trẻ em tư duy phản biện để không bị phụ thuộc AI

Indonesia dạy trẻ em tư duy phản biện để không bị phụ thuộc AI

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý học lâm sàng Indonesia, Tiến sỹ Adityana Kasadravati Putranto khuyến khích các bậc cha mẹ dạy con cái các quy trình tư duy phản biện, để trẻ em không quen dựa vào kết quả tức thời từ công nghệ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI). 

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ