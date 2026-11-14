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Tổng thống phủ quyết dự luật, Ba Lan rơi vào "khoảng trống" pháp lý về quản lý mạng xã hội

Thứ Bảy, 05:54, 14/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki vừa chính thức phủ quyết dự luật của chính phủ nhằm trao quyền cho các cơ quan chức năng chặn nội dung bất hợp pháp trên không gian mạng.

Dự thảo luật do Bộ Kỹ thuật số Ba Lan soạn thảo được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý giúp nhà chức trách phản ứng nhanh chóng trước các nội dung độc hại, ngôn từ kích động và bảo vệ người dùng trực tuyến. Tuy nhiên, trong thông điệp công bố quyết định phủ quyết, Tổng thống Nawrocki khẳng định việc phân định một nội dung có cấu thành tội phạm hay không phải thuộc thẩm quyền độc lập của hệ thống tư pháp và các thẩm phán thay vì trao quyền phán quyết cho giới chức hành pháp.

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Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (Ảnh Reuters)

Đáng chú ý, người đứng đầu nhà nước Ba Lan cáo buộc các cơ quan chức năng đã thực hiện động thái không phù hợp khi sử dụng hàng loạt vụ tấn công gây chết người tại các trường học gần đây để thúc đẩy dự luật. Ông cho rằng luật pháp hiện hành vẫn đủ sức phát hiện và ngăn chặn các nội dung vi phạm mà không cần đến những quy định trao quyền kiểm soát cho chính phủ. Trong bối cảnh Tòa án Hiến pháp bị ông mô tả là không còn hoạt động bình thường để thẩm định các đạo luật gây tranh cãi, quyền phủ quyết được xem là chốt chặn duy nhất để bảo vệ tự do công dân.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Krzysztof Gawkowski đã lên tiếng phản bác gay gắt, đồng thời kêu gọi Tổng thống ký thông qua dự luật dưới góc độ của một phụ huynh. Ông nhấn mạnh đằng sau những tranh chấp chính trị là sự an toàn của trẻ em trên không gian mạng và nhà nước không thể chấp nhận trạng thái bất lực trước các mối đe dọa trực tuyến.

Thực tế, sự bế tắc lập pháp này đang đẩy Ba Lan vào khoảng trống quản lý đáng lo ngại. Tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số ở Ba Lan (Panoptykon Foundation) cảnh báo việc trì hoãn thực thi Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) khiến không cơ quan nào tại Ba Lan có đủ thẩm quyền xử lý các sai phạm trên mạng xã hội. Khi không có cơ quan đứng ra giải quyết một cách nhanh chóng, người dân chỉ còn cách tự khởi kiện ra tòa trong khi lựa chọn này vừa mất thời gian, vừa tốn kém chi phí. Tổ chức này đề xuất giải pháp phù hợp hơn khi giao Cơ quan Quản lý Viễn thông xử lý các vi phạm rõ ràng như lừa đảo trực tuyến, còn các tranh chấp liên quan đến tự do ngôn luận sẽ do tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Dự luật vừa bị bác bỏ là một trong hai văn bản được chính phủ tách ra để ứng phó với lần phủ quyết đầu tiên của tổng thống Nawrocki hồi đầu năm. Trong khi dự luật chỉ định điều phối viên dịch vụ kỹ thuật số đã được ký ban hành và có hiệu lực từ đầu tháng 11, tương lai của cơ chế pháp lý nhằm chặn nội dung bất hợp pháp tại Ba Lan vẫn tiếp tục rơi vào bế tắc, phản ánh sự bất đồng và rạn nứt chính trị chưa có hồi kết giữa các cơ quan quyền lực tại quốc gia Đông Âu này.

Hải Đăng/VOV-Praha
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