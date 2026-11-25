Nga nói đáp trả là "không tránh khỏi"

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và những diễn biến quân sự mới đang khiến xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ lan rộng.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk, vùng Samara, Nga sau các vụ tấn công của Ukraine hôm 31/10 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo ngành dầu mỏ ở Điện Kremlin ngày 24/11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở lọc dầu của Nga, bất chấp lời kêu gọi và đề nghị trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt những cuộc tấn công như vậy.

“Chúng ta nhận thấy chính quyền Kiev tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu, bất chấp lời kêu gọi và đề nghị trực tiếp của Tổng thống Mỹ về việc kiềm chế các cuộc tấn công. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đang phớt lờ lời khuyên này”, ông Putin nói.

“Trong bối cảnh đó, tôi muốn khẳng định rằng các biện pháp đáp trả từ phía chúng ta là điều không thể tránh khỏi”, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với những cơ sở năng lượng.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dầu mỏ Nga từng giảm xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng vào giữa tháng 10. Tuy nhiên, hoạt động này gia tăng trở lại vào cuối tháng 10.

Theo ước tính của hai nguồn tin trong ngành được hãng tin Reuters dẫn lại, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% trong khoảng một tháng qua.

Một số khu vực của Nga đã áp dụng biện pháp hạn chế bán lẻ xăng và dầu diesel sau làn sóng tấn công mới nhằm vào các nhà máy lọc dầu, theo truyền thông và giới chức địa phương. Tổng thống Putin thừa nhận tình hình thị trường nhiên liệu trong nước vẫn khó khăn, song cho biết giá xăng đã ổn định trở lại sau khi đạt đỉnh vào tháng 10.

Xung đột có nguy cơ lan rộng

Trong một diễn biến khác, Ba Lan ngày 24/11 cáo buộc Nga cố ý vi phạm không phận nước này sau khi một UAV trinh sát của Nga bay qua khu vực biên giới trong thời gian ngắn.

Trước đó một ngày, Nga cáo buộc Estonia – quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) có hàng loạt hành động thù địch “ở ngưỡng có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh công khai”, sau khi Tallinn thông báo đóng cửa biên giới trên bộ với Nga.

Trong những diễn biến khác, Ba Lan cho biết ba tên lửa Kh-101 của Nga đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan hôm 20/11. Một tàu chở hàng của Nga có liên hệ với hoạt động hậu cần quân sự cũng bị thiết bị bay không người lái tấn công và bốc cháy trên biển Baltic hôm 21/11. Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Đến ngày 23/11, Ukraine tiếp tục sử dụng thiết bị bay không người lái trên biển để đánh chìm một tàu hộ tống của hải quân Nga tại một cảng ở Libya. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố đây là hành động tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, vụ việc vấp phải chỉ trích từ chính quyền được quốc tế công nhận tại Tripoli.

Cùng ngày 24/11, các quan chức an ninh Anh cảnh báo những doanh nghiệp tại nước này đang cung cấp “hỗ trợ vật chất” cho lực lượng vũ trang Ukraine cần chuẩn bị ứng phó với nguy cơ bị Nga tiến hành các hoạt động phá hoại.