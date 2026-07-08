English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Putin: Nga hoàn tất chuyển hướng xuất khẩu sang các nước thân thiện

Thứ Tư, 15:50, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định xuất khẩu vẫn là một trong những ưu tiên chiến lược của Chính phủ, đồng thời cho biết Nga đã cơ bản hoàn thành quá trình tái định hướng thương mại sang các thị trường thân thiện, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Phát biểu tại buổi làm việc tại Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC), Tổng thống Putin đánh giá những biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đã giúp các doanh nghiệp Nga duy trì vị thế trên thị trường quốc tế. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu phi nguyên liệu, phi năng lượng được Trung tâm Xuất khẩu Nga hỗ trợ đạt khoảng 1.7000 tỷ rúp, tăng 9% so với năm trước.

tong thong putin nga hoan tat chuyen huong xuat khau sang cac nuoc than thien hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin làm việc Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC). Ảnh: Reuters

Theo đó, Nga đã khôi phục gần như toàn bộ quy mô xuất khẩu trước thời kỳ trừng phạt, đồng thời hoàn tất giai đoạn chuyển hướng thương mại sang các thị trường mới. Hiện 86% kim ngạch xuất khẩu của Nga được thực hiện với các quốc gia thân thiện, tạo nền tảng để chuyển từ mục tiêu thích ứng với trừng phạt sang xây dựng các quan hệ đối tác kinh tế dài hạn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Xuất khẩu Nga, mục tiêu tiếp theo là thực hiện chỉ tiêu quốc gia do Tổng thống Putin đề ra, đưa kim ngạch xuất khẩu của Nga đến năm 2030 tăng thêm 2/3 so với năm 2023 thông qua mở rộng thị trường, phát triển xuất khẩu công nghệ và nâng cao giá trị xuất khẩu phi nguyên liệu.

Một trong những trọng tâm được phía Nga đặc biệt nhấn mạnh là chương trình thương hiệu quốc gia "Made in Russia". Nga hiện đã mở 50 cửa hàng trực tuyến mang thương hiệu này trên 21 nền tảng thương mại điện tử quốc tế, đồng thời xây dựng mạng lưới cửa hàng bán lẻ tại nhiều thị trường, trong đó quy mô lớn nhất đặt tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, các lễ hội hàng hóa Nga, hội chợ thương mại và hoạt động quảng bá trên nền tảng số cũng được đẩy mạnh nhằm mở rộng nhu cầu đối với sản phẩm Nga ở nước ngoài.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga dội mưa tên lửa đạn đạo, Ukraine thừa nhận “thất thủ hoàn toàn”
Nga dội mưa tên lửa đạn đạo, Ukraine thừa nhận “thất thủ hoàn toàn”

VOV.VN - Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong đợt không kích quy mô lớn bắt đầu từ tối 5/7.

Nga dội mưa tên lửa đạn đạo, Ukraine thừa nhận “thất thủ hoàn toàn”

Nga dội mưa tên lửa đạn đạo, Ukraine thừa nhận “thất thủ hoàn toàn”

VOV.VN - Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong đợt không kích quy mô lớn bắt đầu từ tối 5/7.

Ukraine gần như "lực bất tòng tâm" trước chiến thuật tên lửa mới của Nga?
Ukraine gần như "lực bất tòng tâm" trước chiến thuật tên lửa mới của Nga?

VOV.VN - Nga tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo trong các đợt không kích, khiến Ukraine đối mặt tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot và phải tìm kiếm các giải pháp phòng thủ mới.

Ukraine gần như "lực bất tòng tâm" trước chiến thuật tên lửa mới của Nga?

Ukraine gần như "lực bất tòng tâm" trước chiến thuật tên lửa mới của Nga?

VOV.VN - Nga tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo trong các đợt không kích, khiến Ukraine đối mặt tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot và phải tìm kiếm các giải pháp phòng thủ mới.

Điện Kremlin nêu điều kiện để xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay lập tức
Điện Kremlin nêu điều kiện để xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay lập tức

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “chỉ trong một ngày” nếu ra lệnh cho quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass.

Điện Kremlin nêu điều kiện để xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay lập tức

Điện Kremlin nêu điều kiện để xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay lập tức

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “chỉ trong một ngày” nếu ra lệnh cho quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass.

Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?
Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?

VOV.VN - Đòn tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa và UAV tầm xa của Nga đã đánh trúng hàng loạt cơ sở sản xuất UAV, nhà máy chế tạo khí tài quân sự và kho nhiên liệu trọng yếu của Ukraine tại thủ đô Kiev và nhiều tỉnh thành khác, đẩy xung đột bước vào một giai đoạn leo thang mới đầy khốc liệt.

Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?

Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?

VOV.VN - Đòn tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa và UAV tầm xa của Nga đã đánh trúng hàng loạt cơ sở sản xuất UAV, nhà máy chế tạo khí tài quân sự và kho nhiên liệu trọng yếu của Ukraine tại thủ đô Kiev và nhiều tỉnh thành khác, đẩy xung đột bước vào một giai đoạn leo thang mới đầy khốc liệt.

Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình
Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 bày tỏ lạc quan rằng Nga và Ucraina (Ukraine) có thể sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm.

Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình

Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 bày tỏ lạc quan rằng Nga và Ucraina (Ukraine) có thể sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ