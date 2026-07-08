Tổng thống Putin: Nga hoàn tất chuyển hướng xuất khẩu sang các nước thân thiện

Phát biểu tại buổi làm việc tại Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC), Tổng thống Putin đánh giá những biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đã giúp các doanh nghiệp Nga duy trì vị thế trên thị trường quốc tế. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu phi nguyên liệu, phi năng lượng được Trung tâm Xuất khẩu Nga hỗ trợ đạt khoảng 1.7000 tỷ rúp, tăng 9% so với năm trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin làm việc Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC). Ảnh: Reuters

Theo đó, Nga đã khôi phục gần như toàn bộ quy mô xuất khẩu trước thời kỳ trừng phạt, đồng thời hoàn tất giai đoạn chuyển hướng thương mại sang các thị trường mới. Hiện 86% kim ngạch xuất khẩu của Nga được thực hiện với các quốc gia thân thiện, tạo nền tảng để chuyển từ mục tiêu thích ứng với trừng phạt sang xây dựng các quan hệ đối tác kinh tế dài hạn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Xuất khẩu Nga, mục tiêu tiếp theo là thực hiện chỉ tiêu quốc gia do Tổng thống Putin đề ra, đưa kim ngạch xuất khẩu của Nga đến năm 2030 tăng thêm 2/3 so với năm 2023 thông qua mở rộng thị trường, phát triển xuất khẩu công nghệ và nâng cao giá trị xuất khẩu phi nguyên liệu.

Một trong những trọng tâm được phía Nga đặc biệt nhấn mạnh là chương trình thương hiệu quốc gia "Made in Russia". Nga hiện đã mở 50 cửa hàng trực tuyến mang thương hiệu này trên 21 nền tảng thương mại điện tử quốc tế, đồng thời xây dựng mạng lưới cửa hàng bán lẻ tại nhiều thị trường, trong đó quy mô lớn nhất đặt tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, các lễ hội hàng hóa Nga, hội chợ thương mại và hoạt động quảng bá trên nền tảng số cũng được đẩy mạnh nhằm mở rộng nhu cầu đối với sản phẩm Nga ở nước ngoài.