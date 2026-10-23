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Tổng thống Séc kêu gọi châu Âu chủ động đàm phán hòa bình Ukraine

Thứ Sáu, 06:57, 23/10/2026
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VOV.VN - Ngày 22/10, Tổng thống Séc Petr Pavel khẳng định, châu Âu cần tham gia tích cực hơn vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng việc thiếu lập trường phối hợp chung đang khiến lục địa này bị loại khỏi tiến trình ngoại giao quan trọng.

 

Phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Toàn cầu Berlin, Tổng thống Séc Pavel cho rằng, châu Âu cần đóng vai trò chủ động hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình, thay vì để tiến trình này tiếp diễn chủ yếu dưới hình thức ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Theo ông Pavel, các đồng minh Mỹ chưa hẳn đã luôn đại diện tốt nhất cho lợi ích của châu Âu. Châu Âu cần bước vào đàm phán với tầm nhìn rõ ràng về kết quả mong muốn, những giới hạn không thể vượt qua, đồng thời chủ động đề xuất các phương án thay thế để các cuộc thương lượng  tiến triển thực chất.

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Tổng thống Séc Petr Pavel (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Séc cũng nhấn mạnh, châu Âu cần xây dựng một lập trường chung về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như về cấu trúc an ninh tương lai của lục địa để có thể trở thành bên tham gia đầy đủ vào tiến trình ngoại giao. Việc không có đại diện của châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine là một thiếu sót rõ ràng. Tổng thống Pavel cũng thừa nhận, các nước châu Âu vẫn chưa có tầm nhìn chung về các thỏa thuận an ninh tương lai. Nếu không có lập trường mạnh mẽ và thống nhất, cả Nga và Mỹ đều sẽ không coi các nước châu Âu là đối tác bình đẳng trong các cuộc đàm phán.

Về việc đối thoại với Nga, Tổng thống Pavel cho rằng, các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Moscow là cần thiết, tuy nhiên phải dựa trên các điều kiện và kết quả cụ thể. Các cuộc đàm phán trong tương lai không nên chỉ giới hạn ở việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, mà cần được xem xét trong khuôn khổ an ninh châu Âu thời hậu xung đột. Điều này nhằm đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng phải gắn liền với cấu trúc an ninh bền vững cho toàn lục địa, thay vì chỉ giải quyết cuộc xung đột trước mắt.

Theo giới phân tích, lời kêu gọi của Tổng thống Séc phản ánh mối quan ngại của nước này về nguy cơ châu Âu đang bị loại khỏi những quyết định then chốt liên quan đến tương lai an ninh của lục địa. Trong khi đó, mới đây (21/10), Nga và Ukraine cho biết, sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, hướng tới xây dựng hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Như Hoa/VOV-Praha
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