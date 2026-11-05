Tổng thống Trump bác thông tin có ý định thay Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 4/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông đang cân nhắc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đồng thời khẳng định người đứng đầu Lầu Năm Góc đang hoàn thành rất tốt công việc.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc thay thế ông Hegseth hay không, ông Trump trả lời: “Không, tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP

Trước đó, CBS News dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể dẫn đến những thay đổi nhân sự cấp cao trong chính quyền Mỹ, trong đó có vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đã trao đổi với một số cố vấn, cả trực tiếp lẫn qua điện thoại, về việc liệu ông Hegseth có nên tiếp tục giữ chức vụ hiện tại hay không. Tuy nhiên, những nguồn tin khác cho biết Tổng thống chưa đưa ra quyết định thay thế người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Một số trợ lý Nhà Trắng nhận định trách nhiệm liên quan đến thất bại bầu cử của đảng Cộng hòa cũng có thể được đặt ra đối với Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), và Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Cả ông Cooper và ông Caine đều giữ vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo và triển khai các hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

CBS News cũng dẫn một nguồn tin cho biết Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, thành viên đảng Cộng hòa, đang được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng thay thế ông Hegseth.

Theo nguồn tin này, ông DeSantis có thể đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng sau khi nhiệm kỳ thống đốc kết thúc vào ngày 5/1/2027.

Thông tin về khả năng thay đổi nhân sự tại Lầu Năm Góc xuất hiện trong bối cảnh đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trước cuộc bầu cử, một số nghị sĩ Dân chủ đã thúc đẩy nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth. Theo CBS News, những động thái này có thể gia tăng khi đảng Dân chủ nắm đa số tại cả hai viện Quốc hội, qua đó có thêm công cụ để giám sát và điều tra hoạt động của Bộ Quốc phòng.

Trước những thông tin trên, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Tổng thống Trump hoàn toàn tin tưởng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Bà Kelly đồng thời đánh giá cao các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, cũng như những nỗ lực của ông Hegseth nhằm thay đổi định hướng quản lý tại Lầu Năm Góc, trong đó có việc điều chỉnh các chính sách về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).