Tổng thống Trump buộc phải hủy cuộc mít tinh vận động tranh cử vì bão

Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã buộc phải hủy bỏ cuộc mít tinh vận động tranh cử ngoài trời, dự kiến diễn ra tại bang New Hampshire ngày 11/7 (giờ địa phương), do cơn bão nhiệt đới có tên gọi Fay.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

Trong một tuyên bố, ông Tim Murtaugh, Giám đốc Truyền thông chiến dịch vận động tranh cử năm 2020 của Tổng thống Trump, nói rằng cuộc mít tinh dự kiến diễn ra tại thành phố Portsmouth, bang New Hampshire đã bị hoãn lại vì lý do an toàn. Cuộc vận động tranh cử sẽ được lên lịch lại và một thời điểm mới sẽ sớm được công bố.

Phát biểu với các phóng viên tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến đi tới bang Florida, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cũng nói rằng cuộc mít tinh ở Portsmouth có thể sẽ bị trì hoãn lại một hoặc hai tuần.

Cảnh báo về bão Phây hiện có hiệu lực đối với phần lớn khu vực Đông Bắc nước Mỹ, và dự kiến bão sẽ đổ bộ vào bờ biển bang New Jersey vào chiều 10/7 (giờ địa phương). Một số thị trấn ven biển ở bang Delaware và New Jersey hiện đã bị ngập lụt và những cơn gió lên tới 96 km/giờ đã được ghi nhận tại đây./.