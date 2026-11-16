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Tổng thống Trump có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Trung Quốc

Thứ Hai, 22:49, 16/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Trung Quốc trong chuyến công du châu Á tuần này. Tuy nhiên, khả năng diễn ra cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường công du châu Á ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề cập khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Trung Quốc, nơi ông dự kiến tiến hành các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

tong thong trump co the gap nha lanh dao trieu tien kim jong un tai trung quoc hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau tại Khu phi quân sự ở biên giới Hàn-Triều năm 2019. Ảnh: KCNA/Reuters

“Tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy đã đến đây (Mỹ) một tháng trước. Chúng tôi cũng sẽ gặp Tổng thống Putin và có thể cả ông Kim Jong Un. Điều đó sẽ rất tốt. Chúng tôi có cơ hội đạt được nhiều kết quả quan trọng”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, nếu diễn ra, cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận chưa rõ liệu ông Kim Jong Un có tham dự hay không. “Ông ấy có thể đến. Tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Thông báo này được đưa ra ngay trước chuyến công du Philippines và Trung Quốc của ông Trump, làm xuất hiện khả năng lịch trình ngoại giao của Tổng thống Mỹ trong tuần này sẽ có thêm cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Dù vậy, hiện chưa có xác nhận chính thức về việc tổ chức cuộc gặp.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên giai đoạn 2017-2021, ông Trump đã ba lần trực tiếp gặp ông Kim Jong Un, trong đó có cuộc gặp tại Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều. Ông cũng là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao với Triều Tiên. Tuy nhiên, trước tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ, các quan chức cấp cao Washington từng cho biết chưa có kế hoạch cụ thể về một cuộc gặp như vậy trong thời gian tới.

Theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ đến thủ đô Manila của Philippines vào ngày 17/11 để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và Đối thoại An ninh Bộ tứ (Quad), gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.

Sau chặng dừng chân tại Philippines, ông Trump sẽ tới Trung Quốc, nơi dự kiến diễn ra các cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Hoàng Phạm/VOV.VN
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