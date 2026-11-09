English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng không tấn công Iran nếu đàm phán tiến triển

Thứ Hai, 05:45, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -  Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết Washington có thể không tiếp tục tấn công Iran nếu đàm phán đạt tiến triển, song cảnh báo Mỹ đã xác định hàng loạt mục tiêu hạ tầng quan trọng để sẵn sàng không kích khi cần thiết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với đài CNN, Tổng thống Trump cho rằng khả năng Mỹ phải tiếp tục tấn công Iran là rất thấp nếu Tehran chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu của Washington. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Mỹ vẫn duy trì khả năng tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn, đồng thời cho biết ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã được triển khai tới khu vực.

tong thong trump de ngo kha nang khong tan cong iran neu dam phan tien trien hinh anh 1
Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP

Đáng chú ý, Tổng thống Trump tiết lộ, quân đội Mỹ đã xác định các mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, bao gồm nhà máy điện và 38 cây cầu có thể bị phá hủy trong thời gian ngắn nếu Washington quyết định nối lại các cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc phá hủy những công trình này sẽ gây hậu quả lâu dài đối với nền kinh tế Iran và khẳng định không mong muốn phải thực hiện phương án đó.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp với sự trung gian của Qatar, tập trung vào chương trình hạt nhân Tehran và việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran đã chuyển một đề xuất liên quan đến chương trình hạt nhân tới Washington thông qua Qatar. Tuy nhiên, hai bên vẫn tồn tại bất đồng đáng kể, đặc biệt về yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại chiến tranh từ phía Iran.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng sau những vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và các vụ nổ được ghi nhận tại khu vực đảo Qeshm. Mỹ cũng đang tăng cường các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu của Iran.

iran.jpg

Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự với Iran

VOV.VN - Ngày 7/11, quân đội Mỹ thông báo mở rộng các biện pháp phong tỏa Iran từ đường biển sang các tuyến vận tải đường bộ, đồng thời xác nhận đã tấn công vô hiệu hóa một tàu hàng tại Vịnh Oman.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran dỡ giới hạn tầm bắn tên lửa, căng thẳng với Mỹ gia tăng
Iran dỡ giới hạn tầm bắn tên lửa, căng thẳng với Mỹ gia tăng

VOV.VN - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại khi Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km từng tự áp đặt, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng điều chỉnh học thuyết hạt nhân nếu cần thiết.

Iran dỡ giới hạn tầm bắn tên lửa, căng thẳng với Mỹ gia tăng

Iran dỡ giới hạn tầm bắn tên lửa, căng thẳng với Mỹ gia tăng

VOV.VN - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại khi Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km từng tự áp đặt, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng điều chỉnh học thuyết hạt nhân nếu cần thiết.

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết chặt Iran
Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết chặt Iran

VOV.VN - Sau nhiều tháng triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran, quân đội Mỹ cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Tehran vận chuyển vũ khí hiện đại và các mặt hàng thuộc diện trừng phạt qua biên giới đường bộ cũng như biển Caspi.

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết chặt Iran

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm siết chặt Iran

VOV.VN - Sau nhiều tháng triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran, quân đội Mỹ cho biết sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Tehran vận chuyển vũ khí hiện đại và các mặt hàng thuộc diện trừng phạt qua biên giới đường bộ cũng như biển Caspi.

Quân đội Mỹ tấn công tàu hàng Iran
Quân đội Mỹ tấn công tàu hàng Iran

VOV.VN - Căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục leo thang đáng lo ngại, khi quân đội Mỹ tối qua thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt chống Iran.

Quân đội Mỹ tấn công tàu hàng Iran

Quân đội Mỹ tấn công tàu hàng Iran

VOV.VN - Căng thẳng tại vùng Vịnh tiếp tục leo thang đáng lo ngại, khi quân đội Mỹ tối qua thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt chống Iran.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ