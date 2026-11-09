Tổng thống Trump để ngỏ khả năng không tấn công Iran nếu đàm phán tiến triển

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với đài CNN, Tổng thống Trump cho rằng khả năng Mỹ phải tiếp tục tấn công Iran là rất thấp nếu Tehran chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu của Washington. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Mỹ vẫn duy trì khả năng tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn, đồng thời cho biết ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã được triển khai tới khu vực.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: AP

Đáng chú ý, Tổng thống Trump tiết lộ, quân đội Mỹ đã xác định các mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, bao gồm nhà máy điện và 38 cây cầu có thể bị phá hủy trong thời gian ngắn nếu Washington quyết định nối lại các cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc phá hủy những công trình này sẽ gây hậu quả lâu dài đối với nền kinh tế Iran và khẳng định không mong muốn phải thực hiện phương án đó.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp với sự trung gian của Qatar, tập trung vào chương trình hạt nhân Tehran và việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran đã chuyển một đề xuất liên quan đến chương trình hạt nhân tới Washington thông qua Qatar. Tuy nhiên, hai bên vẫn tồn tại bất đồng đáng kể, đặc biệt về yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại chiến tranh từ phía Iran.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng sau những vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và các vụ nổ được ghi nhận tại khu vực đảo Qeshm. Mỹ cũng đang tăng cường các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu của Iran.