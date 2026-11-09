Tổng thống Trump dự kiến gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại APEC

Theo ông Trump, các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào kiểm soát vũ khí hạt nhân và nỗ lực chấm dứt các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng cuộc gặp Thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề của thế giới (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới trước khi rời bang Florida trở về Washington, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ tới Trung Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao APEC, dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11 tại thành phố Thâm Quyến. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ kỳ vọng có thể gặp cả Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa và những thách thức an ninh quốc tế, đặc biệt là nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Iran.

Trước đó, vào tháng 10, Tổng thống Trump từng đề xuất tiến hành đàm phán ba bên với Nga và Trung Quốc về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Putin cũng đã đề xuất sử dụng một cuộc gặp ba bên để thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với chương trình của đài CBS, Tổng thống Trump nhận định các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời đề cập khả năng lãnh thổ Ukraine sẽ có những thay đổi theo thỏa thuận cuối cùng, nhưng không công bố chi tiết.

Ngoài Hội nghị APEC, Tổng thống Trump cũng dự kiến chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Miami, bang Florida, trong hai ngày 14 và 15/12 tới. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã mời Tổng thống Putin tham dự hội nghị, đồng thời để ngỏ khả năng tổ chức các cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc bên lề sự kiện.

Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa xác nhận Tổng thống Putin sẽ tới Miami, trong khi Bắc Kinh cũng chưa công bố kế hoạch cụ thể về các cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Hai hội nghị cấp cao liên tiếp trong tháng 11 và tháng 12 được xem là những cơ hội ngoại giao quan trọng để Washington thúc đẩy đối thoại với Moscow và Bắc Kinh, trong bối cảnh Mỹ tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, đồng thời thúc đẩy một khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân mới giữa ba cường quốc.