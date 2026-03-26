Tổng thống Trump hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với Iran

Thứ Năm, 22:21, 26/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 cho biết người Iran là những nhà đàm phán giỏi, nhưng ông không chắc mình có sẵn sàng đạt được thỏa thuận với họ để chấm dứt xung đột hay không.

Tổng thống Donald Trump ngày 26/3 tại cuộc họp Nội các đã bày tỏ nghi ngờ về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, cảnh báo rằng ông có thể quyết định không tìm kiếm một thỏa thuận nào trong thời gian tới.

“Họ đang xin để có được đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói. “Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều đó hay không. Tôi không biết liệu chúng ta có sẵn lòng làm điều đó hay không”.

tong thong trump hoai nghi ve kha nang dat thoa thuan voi iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ngay từ đầu cuộc họp, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các thông tin cho rằng ông rất muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, khẳng định rằng chính các nhà lãnh đạo Iran đã tìm cách nối lại đàm phán.

“Họ không phải là những kẻ ngốc. Thực ra, theo một cách nào đó, họ rất thông minh”, ông Trump nói thêm, mô tả người Iran là “những nhà đàm phán tài ba”. Tuy vậy, ông ám chỉ rằng giờ có thể đã quá muộn để đạt được một thỏa thuận. “Họ lẽ ra nên làm điều đó cách đây bốn tuần rồi”, ông Trump nhấn mạnh.

“Nhưng giờ đây Iran có cơ hội để từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân và vạch ra một con đường mới phía trước”, Tổng thống Trump tuyên bố trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. “Chúng ta sẽ xem liệu họ có muốn làm điều đó hay không. Nếu họ không muốn, chúng ta sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ. Trong khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục đánh bại họ, không bị cản trở, không bị ngăn chặn”.

Trước đó, cũng trong ngày 26/3, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng với Iran, cảnh báo rằng thời gian đang cạn dần để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cho rằng trách nhiệm thuộc về Iran trong việc ngồi vào bàn đàm phán.

trump reuters 111_0.jpg

Ông Trump gia tăng sức ép, Iran khẳng định chưa bắt đầu hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran, cảnh báo Tehran cần “nghiêm túc” với một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, Iran khẳng định họ chỉ đang xem xét đề xuất của Mỹ, đồng thời cho biết tiến trình hòa đàm hiện vẫn chưa bắt đầu.

Diệp Thảo/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: trump iran thoả thuận hoà bình
Ông Trump chỉ trích NATO không làm gì để hỗ trợ trong vấn đề Iran

VOV.VN - Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì đã "hoàn toàn không làm gì" để hỗ trợ trong vấn đề liên quan đến Iran.

Đại diện Lãnh tụ tối cao Iran đã xem xét đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran chia sẻ với Reuters hôm 26/3 rằng, đề xuất hòa bình của Mỹ mang tính “một chiều và thiếu công bằng”. Tuy nhiên, người này cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm lối thoát khả thi cho xung đột, với điều kiện Washington lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn.

Ngoại trưởng Pakistan: Mỹ và Iran vẫn duy trì đàm phán gián tiếp

VOV.VN - Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì, bất chấp việc hai bên liên tục đưa ra những đề xuất trái ngược.

Hồ sơ