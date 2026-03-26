Tổng thống Trump hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 26/3 tại cuộc họp Nội các đã bày tỏ nghi ngờ về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, cảnh báo rằng ông có thể quyết định không tìm kiếm một thỏa thuận nào trong thời gian tới.

“Họ đang xin để có được đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói. “Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều đó hay không. Tôi không biết liệu chúng ta có sẵn lòng làm điều đó hay không”.

Ngay từ đầu cuộc họp, ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các thông tin cho rằng ông rất muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, khẳng định rằng chính các nhà lãnh đạo Iran đã tìm cách nối lại đàm phán.

“Họ không phải là những kẻ ngốc. Thực ra, theo một cách nào đó, họ rất thông minh”, ông Trump nói thêm, mô tả người Iran là “những nhà đàm phán tài ba”. Tuy vậy, ông ám chỉ rằng giờ có thể đã quá muộn để đạt được một thỏa thuận. “Họ lẽ ra nên làm điều đó cách đây bốn tuần rồi”, ông Trump nhấn mạnh.

“Nhưng giờ đây Iran có cơ hội để từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân và vạch ra một con đường mới phía trước”, Tổng thống Trump tuyên bố trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. “Chúng ta sẽ xem liệu họ có muốn làm điều đó hay không. Nếu họ không muốn, chúng ta sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ. Trong khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục đánh bại họ, không bị cản trở, không bị ngăn chặn”.

Trước đó, cũng trong ngày 26/3, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng với Iran, cảnh báo rằng thời gian đang cạn dần để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cho rằng trách nhiệm thuộc về Iran trong việc ngồi vào bàn đàm phán.