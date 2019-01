Tổng thống Trump: “Iran có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn ở Syria”

Tổng thống Trump đưa ra bình luận này trong một cuộc trao đổi với các phóng viên vào cuối cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. "Iran đang rút dần khỏi Syria nhưng thực sự thì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn ở đây", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cũng từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi về thời hạn quân đội Mỹ rút khỏi Syria mà chỉ nói rằng điều này sẽ xảy ra trong "một khoảng thời gian nữa".

"Tôi không biết, ai đó đã nói là 4 tháng nhưng tôi không nói như vậy", ông Trump khẳng định thêm. Theo các bài báo trong một vài ngày gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Natanyahu đã yêu cầu ông Trump kéo dài quá trình rút quân.

Các quan chức chính phủ đã chia sẻ với tờ New York Times ngày 31/12 rằng Tổng thống Trump đã nhất trí với kế hoạch rút quân dần dần, sau khi đối mặt với sức ép từ các quan chức quân đội và các chính trị gia.

"Chúng tôi muốn bảo vệ người Kurd nhưng tôi không muốn (Mỹ) ở Syria mãi mãi. Ở đó chỉ có cát và chết chóc", ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng chính quyền của ông không còn hứng thú với việc phải đối mặt với những thách thức từ Syria nữa. "Chúng tôi không muốn ở Syria. Obama đã từ bỏ Syria cách đây nhiều năm khi ông ấy không dám vượt qua "lằn ranh đỏ". Tôi đã vượt qua lằn ranh đó khi tôi cho bắn 59 tên lửa nhưng điều này xảy ra một thời gian dài sau đó. Và khi Tổng thống Obama quyết định không vi phạm tuyên bố của ông ấy, rằng sẽ không bao giờ vượt qua "lằn ranh đỏ" rồi sau đó thực hiện đúng như vậy thì thực sự thì họ đã không làm bất cứ điều gì cả".

PC_Article_Middle

Ông Trump cũng nhắc tới mối đe dọa của IS, tổ chức khủng bố mà Tổng thống Mỹ tuyên bố đã bị đánh bại khi ông thông báo quyết định rút quân:

"Khi chúng ta tiêu diệt IS, những kẻ mà nếu chúng ta không tiêu diệt chúng - mọi người sẽ nói rằng những tên khủng bố này sẽ đến đất nước chúng ta, dù có thể phần trăm điều này xảy ra là rất nhỏ nhưng mọi người có biết nơi mà chúng sẽ nhắm tới không. Đó là Iran và Nga, những người còn ghét IS hơn cả chúng ta.Tôi đã đọc được rằng khi chúng ta rút quân, Nga đã hoảng sợ. Nga không vui. Có ai biết tại sao họ lại không vui không? Đó là bởi họ muốn chúng ta tiêu diệt IS cho họ. Chúng ta cũng đang tiêu diệt IS cho ông Assad và cho cả Iran".

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Deutch nhận định rằng Tổng thống Trump "thiếu hiểu biết cơ bản về chính sách đối ngoại chiến lược và điều này thật đáng ngạc nhiên". Theo ông Deutch, việc Iran có thể "làm những gì họ muốn" ở Syria là một mối đe dọa với lợi ích của Mỹ trong toàn bộ khu vực.

Quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump bị các cố vấn an ninh quốc gia của ông cũng như các nhà lập pháp đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chỉ trích thẳng thắn. Một vài người trong số họ đã yêu cầu Tổng thống Mỹ cân nhắc lại quyết định. Tuyên bố Mỹ rút quân khỏi Syria của ông Trump cũng được cho là nguyên nhân khiến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và đặc phái viên liên quân chống IS từ chức./.

Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 nói rằng, Mỹ muốn bảo vệ người Kurd ở Syria cho dù rút quân khỏi Syria. Mỹ cam kết bảo vệ Israel cho dù rút quân khỏi Syria VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ đồng minh Israel bất chấp quyết định của Tổng thống Trump về việc rút khỏi Syria.