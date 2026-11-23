Hội đồng quản trị Nvidia đã khôi phục chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) cho ông Jensen Huang, sau khi ông từ chức hồi đầu tháng 11 này liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Tổng thống Trump. Ảnh: IBTimes

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục bày tỏ sự ủng hộ đối với vị lãnh đạo công nghệ này, đồng thời nhiều lần vận động để ông trở lại vị trí cũ trong tuần qua. Trong chuyến công du Trung Quốc, trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump gọi ông Jensen Huang là “một người đàn ông xuất chúng” và nhấn mạnh: “Chúng ta phải biết trân trọng những thiên tài của mình”.

Ngay sau khi thông tin Nvidia khôi phục chức vụ cho ông Jensen Huang được công bố, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: “Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Đất nước cần sự lãnh đạo của ông Jensen tại Nvidia để bảo đảm thành công và thịnh vượng, không chỉ cho riêng công ty mà còn cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Chính phủ Mỹ không có lý do gì để tin rằng việc ông Jensen trở lại Nvidia gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia”.

Ông Trump cũng cho biết: “Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã xác nhận rằng chính phủ không có bằng chứng cho thấy ông ấy từng tham gia bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào. Về phương diện cá nhân, tôi đã có dịp làm quen với ông Jensen. Ông ấy là một người yêu nước vĩ đại và là tài sản quý giá của quốc gia”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho rằng Nvidia cần tiếp tục tiến hành cuộc điều tra nội bộ toàn diện về việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhằm bảo đảm công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý cũng như trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia.

Kết thúc tuyên bố, ông Trump gửi lời chúc mừng tới ông Jensen Huang, hội đồng quản trị Nvidia, người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của công chúng đối với vấn đề này.