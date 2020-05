Tổng thống Trump “lép vế” trước ông Biden ở các bang dao động?

Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục dẫn trước Tổng thống Trump ở các bang dao động cũng như trên toàn nước Mỹ trong các cuộc khảo sát gần đây. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cũng cho thấy số lượng lớn các cử tri vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ ai trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Một người ủng hộ Tổng thống Trump và người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang ngồi trò chuyện với nhau tại thành phố Kansas, bang Missouri ngày 7/3. Ảnh: Newsweek

Cuộc khảo sát gần đây ở các bang Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Florida, những nơi Tổng thống Barack Obama từng giành chiến thắng năm 2008, 2012, và Tổng thống Trump giành chiến thắng năm 2016 cho thấy, ông Biden đang dẫn trước ông Trump một vài điểm. Trong khi đó, bang Arizona vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa dường như đang ngả về phía đảng Dân chủ hơn, mặc dù đây là bang duy nhất từng bầu cho ứng viên của đảng Dân chủ 1 lần trong 5 thập kỷ qua.

Ken Farnaso, phó thư ký báo chí chiến dịch tái tranh của của Tổng thống Trump đã bác bỏ các kết quả của những cuộc bỏ phiếu gần đây khi chỉ ra rằng Donald Trump chiến thắng năm 2016 bất chấp thực tế là các cuộc khảo sát trước đó dự đoán rằng ông sẽ thua.

"Năm 2016 đã chứng minh rằng các cuộc khảo sát hoàn toàn sai và luôn đánh giá thấp Tổng thống, cũng như khả năng kết nối với người dân Mỹ của ông ấy. Chiến lược "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Trump thúc đẩy sự khôi phục kinh tế, củng cố an ninh quốc gia, tăng cường quan hệ của chúng ta với các đồng mình và khiến kẻ thù phải tránh xa", Farnaso nhận định.

Tại bang Michigan, ông Biden hiện đang dẫn trước trung bình 5,5 điểm so với Tổng thống Trump theo các cuộc khảo sát gần đây do Real Clear Politics tổng hợp. Một cuộc khảo sát khác do Fox News tiến hành hồi tháng 4 cho thấy khoảng cách giữa 2 ứng viên tranh cử Tổng thống năm 2020 này thậm chí còn lớn hơn với 8 điểm. Theo đó, ông Biden nhận được 49% số phiếu ủng hộ của cử tri Michigan, trong khi con số này của ông Trump là 41%. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu trên cũng cho thấy 10% cử tri ở bang này vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai, hoặc có lẽ sẽ bỏ phiếu cho một ứng viên khác.

Cuộc đua giữa ông Biden và Tổng thống Trump dường như sít sao hơn ở bang Wisconsin. Real Clear Politics cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump trung bình 2,7 điểm. Theo cuộc khảo sát gần đây nhất ở bang này do Trường Luật Marquette tiến hành từ ngày 3 - 7/5, ông Biden đang dẫn trước 3 điểm với 46% cử tri ủng hộ, so với tỷ lệ Tổng thống Trump nhận được là 43%. Cũng trong cuộc khảo sát này 11% cử tri nói rằng họ chưa quyết định hoặc sẽ bỏ phiếu cho một ứng viên khác.

Ở bang Pennsylvania - nơi Tổng thống từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump với một sự cách biệt lớn hơn. Kết quả trung bình từ các cuộc khảo sát của Real Clear Politics cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 6,5 điểm. Cuộc khảo sát của Harper thì cho thấy vào cuối tháng 4, ông Biden dẫn trước ông Trump 6 điểm, với tỷ lệ theo thứ tự là 49% và 43%. 8% cử tri chưa có quyết định về lá phiếu của mình.

Bang Florida dường như cũng đang nghiêng về phía ông Biden nhiều hơn khi cuộc khảo sát của Đại học Florida Atlantic vào đầu tháng trước cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 6 điểm. Xu hướng này cũng được ghi nhận ở bang Arizona mặc dù bang tây nam này từng là nơi Tổng thống Trump giành chiến thắng khi dẫn trước 3,6% vào năm 2016. Hiện nay, theo số liệu của Real Clear Politics, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 4 điểm.

Nếu ông Biden giành chiến thắng ở bang Arizona, ông sẽ là ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1996 khi cựu Tổng thống Bill Clinton giành ưu thế trong chiến dịch tái tranh cử. Một số nhà phân tích cho rằng bang Arizona sẽ trở thành bang thiên về đảng Dân chủ hơn trong những năm sắp tới bởi đảng Dân chủ đã giành được quyền kiểm soát một trong các ghế Thượng viện của bang.

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump năm 2016 đã cho thấy việc dẫn đầu trong các cuộc bỏ phiếu không đồng nghĩa với một chiến thắng vào tháng 11. Cựu ứng viên tranh cử Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton từng dẫn trước Tổng thống Trump với tỷ lệ ở mức 2 con số vào giữa năm 2016 trong các cuộc khảo sát nhưng kết quả là ông Trump có nhiều phiếu của đại cử tri hơn và đã giành chiến thắng./.