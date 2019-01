Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Mỹ muốn bảo vệ người Kurd ở Syria kể cả sau khi các binh sỹ Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Đông này. Ông cũng nhấn mạnh việc rút quân sẽ diễn ra “trong một khoảng thời gian” và ông chưa bao giờ đưa ra thời hạn 4 tháng cho quá trình này.

Tháng 12/2018, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút quân khỏi Syria. Ảnh: AP

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Syria, khoảng 400 tay súng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi Manbij của Syria trên 30 chiếc xe từ ngày 1/1, sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền Damascus.

Trước đó, ngày 28/12, Quân đội Syria tuyên bố đã tiến vào thành phố Manbij sau khi YPG đầu hàng. Hiện Quân đội Syria đã kiểm soát thành phố này trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự tại đây.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối sự hiện diện của các phiến quân người Kurd ở miền Bắc Syria, cáo buộc lực lượng này đe dọa an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 1/2018, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã tiến hành chiến dịch quân sự ở thành phố Afrin (Syria) nhằm vào lực lượng YPG do Mỹ hậu thuẫn. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) – lực lượng mà Ankara liệt vào danh sách khủng bố. Syria đã gọi chiến dịch này là một cuộc xâm lược.

Ngày 19/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã bị đánh bại, và các binh sỹ Mỹ sẽ rút khỏi Syria. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó nói rằng, Mỹ đã bắt đầu quá trình rút quân khỏi Syria, tuy nhiên chiến thắng trước IS không có nghĩa là chiến dịch chống khủng bố của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Syria chấm dứt./.

