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Tổng thống Trump nêu điều kiện chấp nhận kết quả bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ

Thứ Tư, 18:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tuần tới, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chỉ chấp nhận kết quả với một số điều kiện nhất định, để ngỏ khả năng thách thức kết quả.

Trả lời phóng viên khi đang trên đường đến các cuộc mít-tinh vận động tranh cử ở Texas, Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ tôn trọng kết quả bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới nếu đó là một cuộc bầu cử trung thực.

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Tổng thống Trump nêu điều kiện chấp nhận kết quả bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters

Đây không phải là lần đầu Tổng thống Trump tuyên bố như vậy. Trước đó, vào năm 2016, ông Trump từng nói rằng ông sẽ chấp nhận kết quả bầu cử "nếu tôi thắng", và vào năm 2024, ông nói rằng ông sẽ làm như vậy nếu cuộc bầu cử "công bằng, hợp pháp và tốt đẹp".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường các biện pháp kiểm tra danh sách cử tri tại nhiều bang, với lý do ngăn chặn những người không có quốc tịch Mỹ tham gia bỏ phiếu. Giới phê bình bày tỏ lo ngại rằng những phát ngôn của Tổng thống Trump có thể đang đặt nền móng cho việc thách thức kết quả bầu cử hoặc viện dẫn các quyền lực khẩn cấp.

Nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu đã khẳng định rằng gian lận tràn lan trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, bao gồm cả cuộc bầu cử năm 2020 mà ông đã thua, và đã tìm cách giành quyền kiểm soát của chính phủ liên bang đối với việc quản lý bầu cử.

Tuần trước, Chính quyền Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện liên quan đến các thủ tục bầu cử và khởi xướng các cuộc xem xét pháp lý. Mới đây, Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố treo thưởng 1 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có thể dẫn đến việc kết tội gian lận bầu cử.

Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ được xem là một thách thức lớn đối với đảng Cộng hòa cầm quyền, với giá dầu tăng vọt và lạm phát bắt nguồn từ cuộc xung đột vũ trang với Iran nổi lên như những vấn đề then chốt. Đảng Cộng hòa lo sợ một "làn sóng xanh" của đảng Dân chủ, hay một chiến thắng áp đảo. Ngay cả cuộc đua vào Thượng viện ở Texas, một thành trì của đảng Cộng hòa trong hơn 30 năm, cũng trở nên gay cấn.

Nho Biển/VOV1
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