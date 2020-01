Tổng thống Trump quở trách nhân viên khi hoãn nối máy với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quở trách cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và các quan chức cấp cao khác khi hoãn sắp xếp một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, không lâu sau khi ông Trump nhậm chức.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Việt Nam năm 2017. Ảnh: Reuters

Trong cuốn "Trump and His Generals: The Cost of Chaos" (Tạm dịch là "Trump và những vị tướng của ông: Cái giá của sự hỗn loạn), phóng viên phụ trách mảng an ninh quốc gia Peter Bergen đã thuật lại cuộc trò chuyện căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ và các nhân viên của ông, một nguồn tin thân cận cho biết.

Ngày 27/1/2017, vài tuần sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump đã có cuộc gặp chính thức đầu tiên với một lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng, đó là Thủ tướng Anh Theresa May. Trong bữa trưa này, bà May đã hỏi ông Trump rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Putin hay chưa.

"Chưa, tôi chưa trò chuyện với ông ấy", ông Trump trả lời.

Ông Flynn, người đứng gần đó đã ngả người sang và nói với Tổng thống Trump rằng: "Thưa ngài, chúng tôi hiện đang sắp xếp cuộc điện đàm đó. Tổng thống Putin đã gọi cách đây vài ngày nhưng chúng tôi chưa thể sắp xếp theo lịch trình của ngài được".

Ông Trump sau đó đã chỉ trích mạnh mẽ ông Flynn: "Ông đang đùa tôi à? Ông Vladimir Putin đã cố gắng gọi điện cho tôi và ông đã không nối máy cho ông ấy? Ông đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?"

"Thưa ngài, ngài biết đấy, ngài có rất nhiều cuộc gọi đến và chúng tôi đang cố gắng để sắp xếp người mà ngài sẽ trò chuyện với", ông Flynn trả lời.

Tổng thống Trump đã gọi ông Putin là "người đàn ông duy nhất trên Trái Đất có thể phá hủy chúng ta" và sau đó đặt câu hỏi về quyết định của các nhân viên Nhà Trắng khi trì hoãn cuộc điện đàm này.

Các quan chức chính phủ sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị cho các cuộc trao đổi cấp cao giữa Tổng thống Mỹ với các nhà lãnh đạo nước ngoài và các cuộc điện đàm thường sẽ được các quan chức quan trọng của Nhà Trắng lắng nghe cùng. Tuy nhiên chính quyền Tổng thống Trump đã hạn chế quyền tiếp cận với những cuộc trao đổi như vậy. Sau khi một nhân vật tố giác tiết lộ về cuộc điện đàm ngày 25/7 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky, một quan chức Nhà Trắng nhận định với CNN rằng: "Không ai được phép tham gia vào những cuộc điện đàm này bởi sẽ quá trễ để ngăn chặn những điều xấu xảy ra".

Theo một hồ sơ của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã có một cuộc điện đàm trong 1 tiếng với ông Putin ngày 28/1/2017. Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm này liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau, từ cuộc chiến chống IS ở Syria cho tới "một khởi đầu ý nghĩa để cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ và Nga".

Mối quan hệ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump từng bị Quốc hội Mỹ theo dõi chặt chẽ sau cáo buộc Nga can thiệp bầu cử trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Gần đây, ngày 29/12, hai Tổng thống đã có một cuộc điện đàm với nhau. Thông báo của điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã cảm ơn ông Trump khi Mỹ cảnh báo cho Nga những nguy cơ khủng bố tại St.Petersburg nhân dịp Năm mới./.