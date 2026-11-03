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Tổng thống Trump thất bại trong nỗ lực can thiệp 20.000 phiếu bầu tại California

Thứ Ba, 08:59, 03/11/2026
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VOV.VN - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 2/11 nhanh chóng bác đề nghị của chính quyền Tổng thống Trump về việc yêu cầu bang California tách riêng tối đa 20.000 lá phiếu gửi qua đường bưu điện bị nghi do những người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác yêu cầu khẩn cấp do chính quyền Tổng thống Trump đệ trình chỉ vài giờ trước đó trong một quyết định ngắn gọn và không kèm giải thích. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt vụ kiện liên quan đến bầu cử được đưa ra vào thời điểm sát ngày bỏ phiếu (3/11). Trước đó, các tòa án cấp dưới cũng đã ra phán quyết không chấp thuận yêu cầu của chính quyền liên bang.

Đáng chú ý, Tòa án Tối cao đưa ra quyết định nhanh đến mức không yêu cầu bang California trình bày quan điểm trước, như thông lệ thường thấy trong những vụ việc tương tự.

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Tổng thống Trump vận động nước rút tại bang Mississippi, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: AP

Chính quyền California đã phản đối sự can thiệp của Bộ Tư pháp Mỹ, nhấn mạnh rằng luật pháp bang vốn đã nghiêm cấm người không có quốc tịch Mỹ tham gia bỏ phiếu. Giới chức bang cũng bày tỏ nghi ngờ về độ chính xác của những thông tin do chính quyền liên bang cung cấp.

Trong một diễn biến riêng, chính quyền Tổng thống Trump từng cảnh báo các quan chức bầu cử California rằng họ có thể bị truy tố nếu cho phép người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu. Tuy nhiên, hôm 31/10, một thẩm phán liên bang đã yêu cầu Bộ Tư pháp chấm dứt việc đưa ra những lời đe dọa như vậy.

Mặc dù việc tổ chức và quản lý bầu cử thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng địa phương, chính quyền ông Trump cho rằng chính phủ liên bang có cơ sở can thiệp vì luật liên bang nghiêm cấm người không có quốc tịch Mỹ tham gia bỏ phiếu.

Tổng thống Trump từ lâu đã đưa ra những tuyên bố chưa có bằng chứng về việc hàng triệu người không có quốc tịch Mỹ tham gia bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử tại nước này. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định tình trạng này rất hiếm khi xảy ra.

Dù vậy, chính quyền liên bang vẫn gây sức ép yêu cầu các bang tăng cường xác minh quốc tịch của cử tri, trong đó có việc sử dụng cơ sở dữ liệu liên bang.

Nỗ lực này đã vấp phải nhiều trở ngại. Tại bang Nevada, sau khi chính phủ liên bang tuyên bố xác định được 185 người không có quốc tịch Mỹ đã đăng ký bỏ phiếu, chính quyền bang phản hồi rằng tất cả những người trong danh sách thực tế đều là công dân Mỹ.

Tại California, hàng nghìn lá phiếu gửi qua đường bưu điện đã được nộp và xử lý. Theo quy trình, sau khi xác minh tính hợp lệ của phiếu bầu bằng cách đối chiếu chữ ký của cử tri với hồ sơ đăng ký, các thông tin nhận dạng người bỏ phiếu sẽ bị tách bỏ trước khi phiếu được kiểm đếm.

Do đó, việc xác định ngược lại những lá phiếu nào có thể đã được bỏ bởi những người bị nghi không có quốc tịch Mỹ là điều không thể thực hiện.

Khi bác bỏ lập luận của chính quyền Tổng thống Trump, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực số 9 của Mỹ cho rằng không có bằng chứng cho thấy Quốc hội Mỹ có ý định để luật liên bang cấm người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu được ưu tiên áp dụng thay thế các quy định bầu cử của từng bang.

Đây tiếp tục là một thất bại pháp lý đối với ông Trump trong bối cảnh các ứng viên đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. California là bang đông dân nhất nước Mỹ và có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ.

California hiện có 52 ghế tại Hạ viện Mỹ, nhiều hơn bất kỳ bang nào khác. Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế so với số ghế hiện có để đạt đa số tại cơ quan lập pháp này.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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