Tổng thống Trump thúc đẩy công nghiệp quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất vũ khí

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới được tổ chức ở bang Pennsylvania, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đang sở hữu những loại vũ khí có chất lượng hàng đầu thế giới nhưng cần tăng tốc độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Sự kiện tại Pennsylvania đã quy tụ các lãnh đạo quân sự cấp cao, các tập đoàn quốc phòng, nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ nhằm tìm giải pháp mở rộng năng lực sản xuất, củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển các hệ thống vũ khí thế hệ mới.

Tại hội nghị, Thượng nghị sĩ Dave McCormick đã công bố hơn 30 dự án đầu tư và hợp tác mới nhằm tăng cường nền công nghiệp quốc phòng của bang Pennsylvania. Trong đó nổi bật là các thỏa thuận đóng tàu với tổng trị giá 4 tỷ USD. Ngoài ra còn có nhiều dự án đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ không gian và sản xuất tiên tiến.

Chính quyền Mỹ coi việc mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng là một phần trong chiến lược phục hồi nền công nghiệp trong nước, đồng thời tận dụng các chương trình mua sắm quân sự để thúc đẩy đầu tư vào nhà máy, công nghệ và chuỗi cung ứng nội địa.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng thông báo thành lập Quỹ Tài chính An ninh Quốc gia, cho phép hỗ trợ tài chính và tín dụng cho các doanh nghiệp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung khoáng sản chiến lược phục vụ quốc phòng.

Trước đó, cuối tháng 6, Tổng thống Trump đã gặp đại diện các tập đoàn quốc phòng tại Nhà Trắng để thúc giục ngành công nghiệp này tăng tốc sản xuất. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa duy trì viện trợ quân sự cho các đồng minh, vừa phải đáp ứng nhu cầu tác chiến của chính quân đội nước này, khiến lượng dự trữ tên lửa, đạn dược và nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác suy giảm đáng kể.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại động cơ tên lửa và vũ khí hiện đại cũng đang thúc đẩy các doanh nghiệp quốc phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới như in 3D và các quy trình sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao sản lượng và giảm chi phí.

Theo Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng đang sử dụng các hợp đồng mua sắm dài hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng nhà máy và đầu tư vào năng lực sản xuất. Khoảng 20 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân đã được huy động để tăng sản lượng tên lửa Patriot cùng nhiều loại vũ khí có nhu cầu cao khác, nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược toàn cầu ngày càng phức tạp.