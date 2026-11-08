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Tổng thống Trump tiết lộ ứng viên Thư ký báo chí Nhà Trắng mới

Chủ Nhật, 06:21, 08/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết đã đề nghị ông Dana White, Giám đốc điều hành Giải vô địch Võ thuật tổng hợp (UFC), đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng, đồng thời muốn một số võ sĩ nổi tiếng tham gia hỗ trợ ông này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/11, Tổng thống Trump cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch UFC Dana White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Ông Trump cũng đề nghị ông White đưa một số võ sĩ đi cùng làm trợ lý, "dù một số người không phải là công dân nước chúng ta".

Ông Trump mô tả ông Dana White là một "võ sĩ và chiến binh đầy quyết liệt", đồng thời đề xuất 6 nhà vô địch UFC đương nhiệm hoặc từng giữ đai tham gia hỗ trợ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Chủ tịch UFC Dana White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Danh sách này có hai võ sĩ đến từ vùng Dagestan của Nga là Islam Makhachev và Khabib Nurmagomedov; các võ sĩ Mỹ Justin Gaethje, Daniel Cormier và "Kayla Harris" (nhiều khả năng là Kayla Harrison); cùng Amanda Nunes, võ sĩ gốc Brazil mới nhập quốc tịch Mỹ năm ngoái.

"Chúng ta cần những người này bảo vệ đất nước trước phe Cánh tả cực đoan", ông Trump viết.

Tuy nhiên, theo CNN, ông Dana White đã từ chối lời đề nghị trên. Thông tin được CNN dẫn từ một nguồn am hiểu sự việc. Trong khi đó, ông White và TKO Group Holdings, công ty mẹ của UFC, chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận của Reuters.

Vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng hiện đang bỏ trống sau khi bà Katie Zacharia kết thúc nhiệm kỳ vào tháng trước, chỉ sau chưa đầy một tuần đảm nhiệm chức vụ. Trước đó, bà Zacharia thay thế bà Karoline Leavitt, người rời vị trí này vào cuối tháng 8.

Mối quan hệ giữa ông Trump và Dana White bắt đầu từ đầu những năm 2000, khi sòng bạc Taj Mahal của ông Trump tổ chức một số sự kiện UFC. Quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết sau khi ông White công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016.

Những năm gần đây, ông Trump thường xuyên tham dự các sự kiện UFC. Hồi tháng 6, Nhà Trắng thậm chí tổ chức một đêm thi đấu UFC trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ.

Đáng chú ý, Văn phòng báo chí Nhà Trắng hiện cũng có một nhân sự từng làm việc cho UFC. Đó là ông Steven Cheung, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, người từng làm việc cho tổ chức của Dana White trong giai đoạn 2013-2016.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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