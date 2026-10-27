Tổng thống Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin gian lận bầu cử Mỹ

Động thái được Tổng thống Donald Trump đưa ra chỉ hơn một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa về mức độ ủng hộ trên toàn quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở bang Mississippi (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết khoản thưởng sẽ được trao đối với những thông tin giúp phát hiện và xử lý các vụ gian lận trong cuộc bầu cử sắp tới hoặc những cuộc bầu cử trước đây. Nhà Trắng cũng chưa cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Tuyên bố trên là động thái mới nhất trong hàng loạt nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động bầu cử. Bộ Tư pháp Mỹ thời gian qua đã tiến hành các vụ kiện liên quan đến danh sách cử tri và quy trình bỏ phiếu tại một số bang. Tuy nhiên, các nghiên cứu và dữ liệu bầu cử hiện chưa cho thấy bằng chứng về tình trạng gian lận trên diện rộng có khả năng làm thay đổi kết quả bầu cử Mỹ.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện. Hiện tại, đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Tại Hạ viện, đảng Cộng hòa nắm 218 ghế, đảng Dân chủ có 214 ghế, một ghế thuộc nghị sĩ độc lập và hai ghế đang bỏ trống. Như vậy, đảng Dân chủ cần tăng ròng ít nhất 4 ghế để đạt mốc 218 ghế, giành quyền kiểm soát Hạ viện nếu toàn bộ 435 ghế được phân định.

Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa hiện nắm 53 ghế, đảng Dân chủ có 45 ghế, cùng hai thượng nghị sĩ độc lập liên minh với đảng Dân chủ. Với tương quan 53–47, đảng Dân chủ cần tăng ròng ít nhất 4 ghế để giành đa số 51 ghế. Trong trường hợp hai bên chia đều 50–50, Phó Tổng thống JD Vance sẽ có quyền bỏ phiếu quyết định khi xảy ra thế cân bằng.

Về tình hình thăm dò, khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 26/10 cho thấy trong nhóm cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, 53% ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ, so với 44% dành cho đảng Cộng hòa, chênh lệch 9 điểm phần trăm. Tỷ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống Trump ở mức 32%, trong khi chỉ 20% người được hỏi tán thành cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt.

Theo đánh giá của Cook Political Report, cuộc cạnh tranh tại Hạ viện đang tập trung vào hàng chục khu vực bầu cử có cách biệt sít sao. Trong khi đó, tại Thượng viện, các bang North Carolina, Ohio, Maine, Michigan, Texas... là những địa bàn được giới phân tích đặc biệt quan tâm.

Giá nhiên liệu, lạm phát, chi phí sinh hoạt và những tranh cãi liên quan đến tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử đang trở thành các chủ đề nổi bật trong giai đoạn vận động tranh cử cuối cùng. Kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 sẽ quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump.