Tổng thống Trump tuyên bố xung đột với Iran về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự

Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran về mặt quân sự đã gần như kết thúc. Ông đánh giá các bên đang có những tiến triển tích cực hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột và khả năng Mỹ phải tiếp tục tiến hành các cuộc không kích là rất thấp.

Còn trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã có cuộc trao đổi rất tích cực với Thủ tướng Qatar về tình hình Iran và những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo ông Trump, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Kuwait và một số quốc gia khác đều mong muốn duy trì tình trạng hiện tại, bao gồm việc tiếp tục phong tỏa hải quân và triển khai chiến dịch Iron Gate, nhằm siết chặt kiểm soát các tuyến đường bộ và đường biển liên quan đến Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump đồng thời nhấn mạnh việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều kiện không thể thương lượng. Ông khẳng định quân đội Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể nhanh chóng tiến hành các hoạt động quân sự nếu tình hình Trung Đông thay đổi.

Cùng ngày, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani xác nhận đã có các cuộc thảo luận với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Washington. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực và những biện pháp thúc đẩy tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, đồng thời đánh giá tích cực triển vọng đạt được thỏa thuận và khôi phục hòa bình tại Trung Đông.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 phút của đài CBS phát sóng ngày 8/11, Tổng thống Trump thừa nhận cuộc chiến Iran đã gây ra những tác động chính trị bất lợi đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đặc biệt khi giá nhiên liệu tăng cao và sự bất bình của cử tri đối với xung đột Trung Đông gia tăng. Tuy nhiên, ông tiếp tục bảo vệ quyết định tiến hành chiến dịch quân sự, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.