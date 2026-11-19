Truyền thông Mỹ ngày 18/11 thông tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc gặp riêng trong thời gian tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến. Thông tin này được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ trước đó cho biết không có kế hoạch tổ chức cuộc hội đàm song phương giữa hai nhà lãnh đạo tại Trung Quốc.

Các hãng thông tấn Nga cũng dẫn lời trợ lý đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dự kiến diễn ra sau phiên họp toàn thể APEC ngày 19/11, với sự tham dự của một số thành viên phái đoàn Nga và Mỹ. Tuy nhiên, phía Nga nhấn mạnh đây không phải một cuộc đàm phán song phương toàn diện, mà là cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ lịch trình hội nghị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi bắt đầu bữa tiệc do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì vào tối 18/11. (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận kế hoạch tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời cho biết chương trình làm việc tại Thâm Quyến không dành đủ thời gian cho một cuộc hội đàm song phương quy mô lớn.

Ngoài cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Nga, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến tham gia cuộc hội đàm ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng trong ngày 19/11. Theo ông Peskov, khoảng một giờ đã được bố trí cho cuộc gặp ba bên này.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục chịu tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi Washington và Moscow còn nhiều bất đồng về các vấn đề an ninh quốc tế. Triển vọng giải quyết xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông và kiểm soát vũ khí hạt nhân là những chủ đề có thể được đề cập, dù chương trình nghị sự cụ thể của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin chưa được công bố.

Cuộc gặp dự kiến tại Trung Quốc cũng thu hút sự quan tâm bởi đây sẽ là dịp tiếp xúc trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Nga tại Alaska năm 2025.