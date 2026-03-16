Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba

Thứ Hai, 08:30, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

Phát biểu ngày 16/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang thảo luận với Cuba về khả năng đạt được một thỏa thuận mới trong quan hệ song phương, vốn đã nhiều năm căng thẳng.

“Cuba cũng muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm hoặc đạt được thỏa thuận hoặc sẽ làm những gì cần phải làm”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ưu tiên trước mắt của Washington vẫn là tình hình tại Iran.

“Chúng tôi đang nói chuyện với Cuba, nhưng trước hết chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề Iran rồi mới đến Cuba”, ông nói thêm.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Havana vẫn ở trạng thái căng thẳng sau nhiều năm chịu tác động của các lệnh trừng phạt, bất đồng ngoại giao cũng như tranh cãi liên quan đến vấn đề di cư và an ninh khu vực.

Trong nhiều năm qua, chính sách của Mỹ đối với Cuba liên tục thay đổi, từ nỗ lực bình thường hóa quan hệ cho đến việc siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Các đồng minh khu vực cũng như giới đầu tư quốc tế hiện đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Nhà Trắng nhằm đánh giá khả năng Washington điều chỉnh chính sách đối với Havana trong thời gian tới.

Dù chưa có thông tin cụ thể về nội dung các cuộc trao đổi hiện nay, tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy khả năng xuất hiện những bước chuyển mới trong quan hệ Mỹ - Cuba.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Mỹ Cuba Iran quan hệ Mỹ Cuba
Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran: Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay tìm kiếm đàm phán với Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran dường như sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận.

Ukraine tìm kiếm thỏa thuận với Trung Đông, đổi lại sẽ hỗ trợ đối phó UAV Iran
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev mong muốn nhận được nguồn tài chính và chuyển giao công nghệ để đổi lại việc hỗ trợ các quốc gia Trung Đông trong phòng thủ trước các máy bay không người lái (UAV) cảm tử do Iran sản xuất.

