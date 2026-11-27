Trong một bài đăng trên mạng Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng, những con số thực tế về nền kinh tế được công bố trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là giả mạo. Đáng chú ý, đây không phải là một sai sót nhỏ, mà là một sai sót nghiêm trọng và có chủ đích. Tổng thống Trump cũng đặt câu hỏi: Tại sao con số chính xác không được công bố trước cuộc bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cùng ngày, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) có thể đã mắc sai lầm, nhưng ông khó chấp nhận rằng ước tính GDP quý III ban đầu của cục này lại có thể sai lệch gần một điểm phần trăm. Điều này chưa từng có trong lịch sử.

Phản ứng của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 25/11 đã điều chỉnh tăng trưởng hàng năm quý III lên 4,3% từ mức ước tính sơ bộ 3,4% được công bố vào ngày 29/10. Với số liệu này, Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vừa qua.

Cục Phân tích Kinh tế (BEA) chưa đưa ra bình luận nào sau tuyên bố của Tổng thống Trump. Trước đó, cơ quan này cho biết, các ước tính GDP có thể khác với con số cuối cùng vì các ước tính sơ bộ về tăng trưởng hàng quý thiếu dữ liệu nguồn đầy đủ về hàng tồn kho, thương mại và chi tiêu tiêu dùng cho dịch vụ.

Năm ngoái, Tổng thống Trump đã sa thải một quan chức cấp cao của Bộ Lao động, cáo buộc người này thao túng số liệu mà không có bằng chứng, một động thái làm gia tăng thêm những lo ngại ngày càng lớn về chất lượng dữ liệu kinh tế do chính phủ liên bang công bố.