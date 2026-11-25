Phát biểu với báo giới tại thành phố Berehove, tỉnh Zakarpattia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng về đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, trong đó nhà lãnh đạo Belarus ngỏ ý trực tiếp tháp tùng ông Zelensky tới Moscow đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đứng ra bảo đảm an ninh cho ông.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky đề nghị nhà lãnh đạo Belarus cùng Tổng thống Nga tới Kiev, đồng thời khẳng định Ukraine cũng có thể bảo đảm an ninh cho hai nhà lãnh đạo trong chuyến đi này.

“Ông ấy có thể cùng Tổng thống Putin bay tới Kiev. Chúng tôi cũng sẽ bảo đảm đón tiếp họ an toàn”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất tới Moscow đàm phán của Tổng thống Belarus. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, cả Moscow lẫn Kiev đều không phải là địa điểm khả thi để tổ chức đàm phán và các bên đều hiểu rõ điều này.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Le Point của Pháp, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề xuất trực tiếp tháp tùng Tổng thống Zelensky tới Moscow đàm phán với Tổng thống Putin và bảo đảm an ninh cho nhà lãnh đạo Ukraine. Tuy nhiên, ông Lukashenko cũng nhận định Tổng thống Ukraine khó có thể chấp nhận đề xuất này.

Nhà lãnh đạo Belarus cho rằng Ukraine, Nga và Belarus có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận hơn nếu không có sự tham gia của các nước châu Âu.

Đề xuất trên trái với lập trường mà Kiev nhiều lần khẳng định, theo đó đại diện châu Âu cần tham gia các cuộc đàm phán liên quan đến tương lai và những bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine.

Liên quan tới các nỗ lực ngoại giao, trong hai ngày 10-11/11, các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Các bên nhất trí tiếp tục đối thoại, đồng thời thảo luận khả năng đưa đại diện châu Âu tham gia tiến trình đàm phán.

Ngày 21/11, Tổng thống Zelensky cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới chậm nhất vào ngày 25/12.