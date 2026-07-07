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Tổng thống Ukraine: Phòng không vẫn là "gót chân Achilles" của Kiev

Thứ Ba, 07:30, 07/07/2026
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VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cục diện của cuộc xung đột với Nga sẽ được quyết định trên không và khẳng định Ukraine đang từng bước nâng cao năng lực tác chiến trong lĩnh vực này.

Theo ông Zelenskyy, quy mô lãnh thổ không còn là yếu tố quyết định trong cuộc đối đầu hiện nay khi chiến sự ngày càng phụ thuộc vào năng lực tác chiến trên không. "Chúng ta đã bước vào giai đoạn không chiến và Ukraine đang có khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này", ông nói.

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Binh sỹ Ukraine. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận hệ thống phòng không vẫn là một trong những điểm yếu lớn nhất của nước này. Ông cho rằng thực trạng đó có liên quan đến quyết định của Kiev vào những năm 1990 từ bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy các cam kết bảo đảm an ninh từ Nga và các nước phương Tây.

"Không có vũ khí hạt nhân, bạn không còn thuộc nhóm các quốc gia khiến đối phương phải dè chừng. Thay vào đó, bạn trở thành quốc gia có thể bị tấn công", ông Zelensky nhận định.

Trong một bài phát biểu trước các quân nhân Ukraine gần đây, Tổng thống Zelensky cũng cho rằng lực lượng Ukraine đã giành lại thế chủ động trên một số mặt trận và đang mở rộng các hoạt động quân sự sang lãnh thổ Nga. Ông bày tỏ tin tưởng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Nga không còn kiểm soát hoàn toàn tình hình an ninh trên Biển Đen. Theo ông, việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát đảo Zmiinyi (Đảo Rắn) cùng các chiến dịch nhằm vào bán đảo Crimea cho thấy lực lượng Nga đang phải đối mặt với nhiều thách thức tại cả Biển Đen và Biển Azov. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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