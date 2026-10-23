Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng về mối quan hệ với ông Trump

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 22/10, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định giữa ông và Tổng thống Mỹ Trump không có mâu thuẫn cá nhân, đồng thời cảnh báo việc Mỹ có cách tiếp cận mềm mỏng sẽ chỉ khiến Nga “mạnh mẽ hơn”.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Quan hệ Mỹ - Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những tuần gần đây. Ông Zelensky cho rằng ông Trump đang đứng “về phía sai của lịch sử” sau khi Tổng thống Mỹ thông báo về một thỏa thuận mua nhiên liệu từ Nga, động thái được cho là đi ngược lại những nỗ lực nhằm cô lập Moscow. Sau đó, việc ông Trump hoãn một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga cũng đã vấp phải chỉ trích, trong đó có ý kiến từ chính các thành viên đảng Cộng hòa. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine cũng ghi nhận những hạn chế trong khả năng tiếp cận dịch vụ Starlink do tỷ phú Elon Musk điều hành.

Hôm 22/10, ông Zelensky thể hiện lập trường hòa giải khi nhấn mạnh những căng thẳng hiện nay không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, ông cho rằng Tổng thống Putin không có ý định chấm dứt cuộc xung đột.

“Quan điểm của tôi về ông Putin rất rõ ràng. Tôi cho rằng nếu chúng ta dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chúng ta sẽ chỉ khiến Nga mạnh lên. Đây không phải là vấn đề cá nhân giữa tôi và Tổng thống Trump và tất nhiên, tôi phản đối mọi động thái dỡ bỏ các lệnh trừng phạt”, ông Zelensky nói.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các đặc phái viên của Tổng thống Trump đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, đã kéo dài hơn 4 năm.

Hôm 21/10, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg. Trước đó một ngày, ông Witkoff cũng đã gặp Tổng thống Zelensky tại Na Uy.

Cùng ngày Tổng thống Trump cảnh báo việc gia tăng sức ép trừng phạt có thể làm suy giảm triển vọng đạt được thỏa thuận về Ukraine. “Khi bạn đã tiến gần đến một thỏa thuận và đang trong quá trình đàm phán nhạy cảm, bạn sẽ không áp đặt thêm các lệnh trừng phạt”, Tổng thống Mỹ nói.