Tổng thống Zelensky hối thúc ông Trump chia sẻ cách chấm dứt xung đột ở Ukraine

New York Times: Ukraine phóng tên lửa nhầm mục tiêu vào chính thành phố của mình

VOV.VN - The New York Times đưa tin ngày 19/9, đã có những bằng chứng cho thấy vụ nổ tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Kostiantynivka, phía Đông Ukraine vào tháng này là do các lực lượng của Kiev phóng tên lửa nhầm mục tiêu.