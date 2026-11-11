Tổng thống Zelensky: Hôm nay là ngày quyết định trong đàm phán 3 bên về Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Copenhagen, Đan Mạch vào tối qua (10/11), Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các bên đã thảo luận kế hoạch trao đổi tù binh quy mô lớn, với khả năng lên tới 1.500 người mỗi bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Tiến hành trao đổi tù binh đã được đưa ra thảo luận. Các bên đang xem xét phương án trao đổi 1.000 người mỗi bên, thậm chí có thể lên tới 1.500 người mỗi bên. Nói tóm lại, đây sẽ là một cuộc trao đổi quy mô lớn. Phía Mỹ sẽ mang nội dung này tới Nga để thảo luận. Vấn đề lãnh thổ cũng được phía Nga đề cập. Đương nhiên, đây là vấn đề cần được giải quyết ở cấp lãnh đạo. Các cuộc thảo luận sẽ mở rộng hơn, bao gồm những bước đi tiềm năng cần được xem xét, các vấn đề năng lượng, Biển Đen, những chi tiết tiếp theo về trao đổi tù binh, cũng như khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên ở cấp lãnh đạo”, Tổng thống Zelensky nói.

Vòng đàm phán tại Abu Dhabi có sự tham gia của các phái đoàn Nga và Ukraine, cùng hai đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Zelensky và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không trực tiếp tham dự. Kết quả của vòng đàm phán này được kỳ vọng sẽ cho thấy triển vọng của những bước đi tiếp theo nhằm hướng tới chấm dứt giao tranh.