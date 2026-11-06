Tổng thống Zelensky: Ukraine cần thích ứng với cục diện chính trị mới tại Mỹ

Trả lời phỏng vấn hôm 5/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần thích ứng với những thực tế mới trong chính trị Mỹ để duy trì đối thoại và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về viện trợ nước ngoài cũng như tăng cường năng lực phòng không.

Ông Zelensky đã dành nhiều nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn có những thời điểm căng thẳng. Trong khi đó, các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt giữa Ukraine và Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột dự kiến được nối lại vào tuần tới tại Abu Dhabi.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần thích ứng với cục diện chính trị mới tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Tham dự hội nghị thượng đỉnh Ibero-Mỹ tại Tây Ban Nha, ông Zelensky trả lời kênh truyền hình Ukraine TSN rằng Kiev cần điều chỉnh cách tiếp cận trước những thay đổi trên chính trường Mỹ, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Ukraine phải tiến về phía trước, hướng tới cấu trúc chính trị mới tại Mỹ”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev cần hành động nhanh chóng, củng cố sự ủng hộ từ cả hai đảng tại Mỹ và chủ động xây dựng đối thoại phù hợp với những thay đổi về tương quan quyền lực chính trị.

“Chúng ta cần nhanh chóng đoàn kết sự ủng hộ lưỡng đảng mà mình đang nhận được. Hiểu rõ những thay đổi về tương quan quyền lực, chúng ta cần xây dựng đối thoại theo cách phù hợp. Tôi tin rằng Ukraine có cơ hội gia tăng sự ủng hộ”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, nước này cần tăng cường năng lực thông qua các gói viện trợ, đồng thời tìm cách tiếp nhận khoản hỗ trợ trị giá 16 tỷ USD mà ông cho biết Washington từng cam kết nhưng chưa thực hiện.

Tên lửa Patriot - ưu tiên hàng đầu của Kiev

Ông Zelensky cho biết ưu tiên lớn nhất của Ukraine hiện nay là tăng cường năng lực phòng không, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã kéo dài gần 5 năm. Trọng tâm là bảo đảm nguồn cung tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

“Nếu không giải quyết được vấn đề Patriot, tình hình sẽ trở nên vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Vấn đề này có thể được giải quyết với sự hỗ trợ của các nước châu Âu, một số quốc gia ngoài châu Âu và tất nhiên là cả Mỹ”, ông Zelensky nhấn mạnh và khẳng định đây là ưu tiên số một của Kiev.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine, với tổng giá trị ước tính 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, số tên lửa này dự kiến chỉ được bàn giao vào đầu những năm 2030. Bên cạnh đó, ông Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực bảo đảm đủ số lượng máy bay chiến đấu F-16 có thể hoạt động trong vòng 5-6 tháng tới.

Ukraine cũng đang chuẩn bị đối mặt với một mùa đông nữa trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp diễn. Theo ông Zelensky, tình hình tại thủ đô Kiev hiện là “khó khăn nhất”.

Liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc, Tổng thống Zelensky cho biết các quan chức Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ đã có cuộc gặp tại Brussels trong tuần này để thảo luận các đề xuất và đạt được một số tiến triển.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cũng đánh giá các cuộc thảo luận là hiệu quả và có nội dung thực chất trong một bài đăng trên mạng xã hội X.