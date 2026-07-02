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Tổng Thư ký NATO: Ukraine hiện chưa có triển vọng gia nhập liên minh

Thứ Năm, 20:12, 02/07/2026
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VOV.VN - Hãng tin Nga Ria Novosti hôm nay (2/7) đưa tin, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định, Ukraine hiện chưa hội đủ điều kiện để gia nhập NATO do chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết giữa các nước thành viên, trong bối cảnh vấn đề mở rộng liên minh tiếp tục là tâm điểm tranh luận an ninh châu Âu.

Ngày 2/7, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết Ukraine hiện không có triển vọng gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

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Tổng Thư ký NATO Mark Rutte- Ảnh: Ria Novosti

Trả lời phỏng vấn nhật báo kinh tế - tài chính hàng đầu của Đức Handelsblat, ông Rutte nhấn mạnh, việc kết nạp thành viên mới đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí, trong khi Mỹ, Đức và một số quốc gia NATO khác đang phản đối khả năng Ukraine gia nhập vào thời điểm này.

Trước đó, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen từng đề xuất tiếp nhận Ukraine theo mô hình áp dụng với Tây Đức năm 1955. Tuy nhiên, Nga nhiều lần bày tỏ phản đối. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga và đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới xung đột hiện nay.

Thu Hà/VOV-Moscow
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