TP. Hà Nội trao tặng 2 tấn khẩu trang cho New York (Mỹ)

Chuyến hàng 2 tấn khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang y tế do thành phố Hà Nội tặng thành phố New York ngày 09/07 đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc hoàn tất các thủ tục hải quan và trao cho thành phố New York.

TP. Hà Nội tặng khẩu trang cho New York.

Bà Penny Abeywardena, Uỷ viên Hội đồng thành phố New York phụ trách công tác đối ngoại, đã nhờ Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chuyển lời cảm ơn chân thành của chính quyền và nhân dân thành phố New York tới chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Bà Abeywardena cho biết đây là sự giúp đỡ hết sức thiết thực trong bối cảnh thành phố New York đang là tâm điểm chống chọi với đại dịch Covid-19.

Đại sứ Đặng Đình Quý mong muốn món quà của người dân Hà Nội sẽ góp một phần nhỏ giúp người dân New York vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. Đại sứ cũng mong, trong tương lai, sẽ có nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai thành phố được mở ra nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của hai thành phố và khắc phục những hậu quả của đại dịch Covid-19.

Đại sứ Đặng Đình Quý và Đại diện thành phố New York.

Số khẩu trang của thành phố Hà Nội tặng thành phố New York lần này được sản xuất tại Việt Nam, đạt chứng nhận nhãn dán CE của Liên minh Châu Âu. Trước đó, ngày 1/6, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao tặng tượng trưng số khẩu trang này cho thành phố New York qua Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Thành phố New York đến nay có hơn 220.000 trường hợp nhiễm bệnh, chiếm 1/2 số ca nhiễm của toàn bang New York và 22.000 người chết vì Covid-19. Toàn thành phố vẫn đang trong giai đoạn giãn cách xã hội và bắt buộc đeo khẩu trang tại tất cả các khu vực công cộng./.